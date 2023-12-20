Сотрудники управляющих компаний в России вправе требовать доступа в квартиры, в том числе для выявления незаконных перепланировок, пишут «Новые Известия» («НИ»). Как отметило издание, это следует из выводов Президиума Верховного суда России, утвердившего обзор судебной практики по делам о перепланировке жилья.

В обзоре, который состоит из 23 пунктов, суд подробно разъяснил, что считается перепланировкой и реконструкцией. Принципиальный момент состоит в том, что управляющие компании наделены правом доступа в жилье граждан с целью установить, нет ли в их квартирах неузаконенных перепланировок.

Поводом для ужесточения требований к переустройству пространств внутри многоквартирных жилых домов стали многочисленные тяжбы, споры и ЧП, связанные с обрушением жилых зданий, отмечают «НИ».

«Управляющая организация <…> имеет право требовать допуска своих представителей в занимаемое потребителем помещение, в том числе при наличии сведений о самовольно произведенных переустройстве и (или) перепланировке в помещении многоквартирного дома», — сказано в обзоре Верховного суда.

Как напоминает издание, в ноябре этого года в Астрахани обрушился пятиэтажный многоквартирный кирпичный дом постройки 1962 года, под обломками здания погибла пенсионерка.

По мнению следователей, причиной происшествия стал тот факт, что один из жильцов дома во время ремонта снес несущие стены. В результате другие стены не выдержали нагрузки, из-за чего по дому пошла трещина, которая привела к обрушению. Были возбуждены уголовные дела по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «уничтожение имущества по неосторожности».

Подобные случаи не единичны, подчеркивается в материале. Жители многоэтажных домов нередко страдают из-за устроенных соседями незаконных перепланировок, однако те часто не пускают инспекторов в квартиры, а решения судов об устранении нарушений игнорируют.

Суд указал, что переустройство и перепланировка как жилых, так и нежилых помещений в многоквартирных домах возможны только по согласованию с органом местного самоуправления. В некоторых случаях, когда затронуто общедомовое имущество (крыши, подвалы, колясочные, лифты, лестницы и т.д.), может потребоваться согласие всех собственников квартир в доме.