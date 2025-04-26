Верховный суд России признал законным использование ножа для самообороны при наличии двух условий — численного превосходства нападающих и возникновении угрозы жизни ребенка. Об этом решении сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор судебной практики.

Оно было принято при попытке оспорить оправдательный приговор, вынесенный в 2021 году жителю Твери, который зарезал трех мужчин, защищая себя и малолетнюю дочь.

«Количество нападавших, их агрессивное поведение, обстоятельства и характер физического насилия в присутствии малолетних детей, <…> а также внезапность нападения и применение предметов, используемых в качестве оружия, давали право принять адекватные меры защиты», — постановил Верховный суд, рассматривая жалобу потерпевшей стороны на решение предыдущей инстанции.

Это решение было включено в обзор судебной практики для обеспечения ее единообразия. Теперь другие российские суды должны ориентироваться на этот прецедент при вынесении решений по аналогичным уголовным делам.

Инцидент, по поводу которого было вынесено прецедентное решение, произошел 2 мая 2020 года в поселке Михайловской Тверской области. Местный житель Александр Зобенков отмечал день рождения жены в компании своего друга Михаила Васильева и его семьи. На празднике присутствовали две девочки — трехлетняя дочь Зобенковых и четырехлетняя дочь гостей.

Вечером у них произошел конфликт с соседкой Светланой Федяевой, чьих коз облаяла такса Михаила. Женщина пожаловалась своему сыну Василию Петрову, жившему в Подмосковье, что на ее скот якобы натравливают собаку, и тот приехал «разобраться», позвав на помощь друга Мирослава Ордынского и двух рабочих со своей стройки — Гаджи Турачмагомедова и Ислама Омарова. Поскольку Василий был пьян, его привезла беременная подруга Елена.

По словам очевидцев, приехавшие были вооружены битами и палками, хотя на суде упоминался только черенок от лопаты. Они проникли на участок Зобенкова и, по его словам, начали нападать на всех подряд, включая его самого и трехлетнюю дочь, которую он держал на руках. Михаила несколько раз ударили по голове, и он упал, после чего его продолжили избивать. Зобенков впоследствии утверждал, что счел друга погибшим.

«Я в сильном шоке был. Я очень боялся за свою жизнь, за своего ребенка, за свою семью. Я думал то, что друга моего убили уже. Не желаю никому оказаться в такой ситуации, в которой я оказался в тот день», — говорил он потом на суде.

Мужчина схватил кухонный нож и набросился на нападавших. В ходе следствия он заверял, что не планировал их убивать, а хотел просто напугать, чтобы они сами покинули участок. Однако в результате трое из четырех участников нападения получили смертельные ранения. Зобенков сам вызвал скорую и полицию, оформив явку с повинной. В отношении него возбудили уголовное дело об убийстве, по факту нападения Василия и его знакомых — нет.

Федяева сетовала на то, что из-за этого дела на нее «столько грязи было вылито в интернете и в печати», хотя она «человек добродушный, врач по профессии». Поэтому, по ее словам, она вынуждена была «нанимать адвоката, чтобы защитить честь и достоинство погибших». Женщина стала утверждать, что не просила сына вмешиваться.

«Я говорила по телефону Василию, чтобы он не приезжал, что конфликт улажен, но он все равно не послушал и приехал», — объясняла она журналистам.

Зобенков провел в СИЗО полтора года. Суд встал на его сторону, признав действия мужчины самообороной, и оправдал по обвинению в убийстве, после чего мужчину освободили прямо в зале. Гражданский иск Федяевой о взыскании компенсации морального ущерба в размере 1 млн рублей и расходов на похороны ее сына был оставлен без удовлетворения. Впоследствии женщина попыталась оспорить приговор, и в результате дело дошло до Верховного суда.