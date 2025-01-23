Верховный суд России по запросу Генпрокуратуры признал террористической украинскую организацию «Правый сектор», которая ранее была признана экстремистской. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Кроме того, террористическими были признаны входящие в структуру организации украинские объединения «Правая молодежь» и «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора».

В Генпрокуратуре назвали «Правый сектор» «объединением украинских националистических ультраправых организаций», основанным «на идеологии радикального украинского национализма и тотальной русофобии».

«С начала СВО члены “Добровольческого Украинского Корпуса “Правый Сектор” принимают активное участие в боевых действиях против Российской Федерации. “Правая Молодежь” пропагандирует в среде несовершеннолетних ненависть к россиянам, прославляет пособников фашистской Германии, занимается подготовкой к боевым действиям, организует сбор денежных средств для ВСУ», — заявили в ведомстве.

В 2014 году Верховный суд признал «Правый сектор» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.