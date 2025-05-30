Верховный суд США дал разрешение администрации Дональда Трампа на приостановку гуманитарной инициативы, введенной в действие его предшественником Джо Байденом. Речь идет о программе, которая предоставляла временное убежище в стране для более полумиллиона мигрантов, прибывших из Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа, передает CNN.

Согласно информации телеканала, это уже второй случай за последний месяц, когда Верховный суд принял решение в пользу Трампа в его стремлении прекратить действие временного правового статуса для иммигрантов. Ранее администрация США получила одобрение на отмену другой программы, предоставлявшей разрешения на трудоустройство «сотням тысяч» граждан Венесуэлы.

Согласно информации CNN, решение Верховного суда не ставит точку в этом вопросе, поскольку разбирательство по существу продолжится в нижестоящих судебных инстанциях. Тем не менее, это решение создает условия для оперативной депортации около 530 тысяч мигрантов, участвовавших в соответствующей программе.

Двое из девяти членов Верховного суда — Соня Сотомайор и Кетанджи Браун, назначенные президентами Обамой и Байденом — не поддержали такое решение. После вынесения постановления Сотомайор выразила свою обеспокоенность, заявив, что большинство судей не приняло во внимание крайне негативные последствия разрешения правительству серьезно ухудшить условия жизни и лишить средств к существованию почти полмиллиона людей, не являющихся гражданами, пока их дела рассматриваются в суде.

Заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер заявил, что администрация президента положительно оценивает возможность депортации мигрантов. По его словам, это стало возможным благодаря Верховному суду, который обоснованно отменил “безумные” судебные решения нижестоящих судов.

Инициатива, приостановленная по решению администрации Трампа, начала действовать в 2023 году. Тогда администрация Байдена заявляла о намерении предоставлять разрешение на проживание и трудоустройство в Соединенных Штатах квалифицированным мигрантам из Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа, при условии успешного прохождения ими правительственной проверки, исключая попытки незаконного проникновения в страну. Основным требованием было наличие американского спонсора и успешное завершение всесторонней проверки безопасности. Отмена этой программы была осуществлена Трампом в первый день его второго президентского срока.