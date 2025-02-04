С 4 по 9 февраля в столичном регионе постепенно начнет холодать, а атмосферное давление будет высоким. Об этом RTVI рассказала главный специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Ждем, что предстоящей ночью (на 5 февраля) минимальная температура в Москве будет минус 2—4 градуса, по области — до минус 7 градусов. Дневная температура будет 0 — минус 2 градуса», — сказала она.

По словам синоптика, в последующие дни ожидается постепенное снижение температуры.

«В субботу и воскресенье температура воздуха даже в городе будет в пределах минус 6-7 градусов, дневная — минус 3-5 градусов. То есть температура воздуха у нас будет приближаться к климатической норме. Не исключено, что где-то по региону она будет равна климатической норме и больше будет соответствовать именно февральским параметрам», — пояснила Позднякова.

Она при этом уточнила, что обильных снегопадов в феврале в столичном регионе не ожидается, а погоду до конца недели будет определять «область повышенного атмосферного давления», добавила собеседница RTVI.

«И в пятницу, и в субботу атмосферное давление будет рекордно высоким. Оно может приблизиться даже к абсолютному максимуму для февраля и будет выше нормы почти на 30 единиц, что очень много», — сообщила синоптик.

В то же время слабый ветер, солнечная погода и легкий морозец создадут комфортные условия для прогулок, что «вполне подходит для здорового образа жизни», заключила Позднякова.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RTVI, что в первую неделю февраля снежный покров начнет восстанавливаться в отдельных районах Московской области и «пейзажи обелятся», однако серьезного прироста снежного покрова ждать не стоит.