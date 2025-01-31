В ближайшие дни — уже на предстоящих выходных — в столичный регион придет похолодание, заявил RTVI синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В первый день февраля, по его словам, все еще сохранится теплая погода с плюсовыми температурами (+4…+6 градусов), но потом ситуация начнет меняться.

Изменения будут связаны с движением циклона, который «проходит в северных широтах» и сейчас «прикрывает» Москву и область «теплым сектором»: в ночь на воскресенье, 2 февраля, столица и Подмосковье окажутся в тыловой его части и ощутят «заметное похолодание», предупредил специалист.

«В субботу ожидается до +5 градусов, а в воскресенье ночью будет подмораживать: по области — до 0…-5 градусов, в Москве — до 0…-2 градусов. В воскресенье днем тоже температура не будет сильно расти, так и останется около 0…+2 градусов максимум, по области — от -2 до +2 градусов», — спрогнозировал Ильин.

Следующая неделя (3 — 7 февраля), по его словам, начнется с ночных морозов до -3…-8 градусов, а в отдельных районах температура ночами может понижаться до -10…-12 градусов. Днем всю неделю, включая выходные, ожидается небольшой мороз — от -1 до -5 градусов, уточнил специалист «Метео».

Растаявший из-за аномального тепла снежный покров начнет восстанавливаться за счет умеренных осадков в отдельных районах Московской области — «пока достаточно легкий, невысокий, но, тем не менее, пейзажи обелятся», сообщил синоптик.

«До среды будет идти небольшой снег с перерывами. Суммарно за начало недели, с понедельника по среду, может выпасть до 2 см, максимум 3 см свежего снега. Далее в конце недели осадки прекратятся. Какого-то серьезного прироста снежного покрова ждать не стоит», — заверил Ильин.

В целом, по его словам, будет преобладать облачная погода с прояснениями, местами сохранится гололедица, а кое-где из-за отсутствия оперативной уборки образуются снежные накаты.

«Что касается ветрового режима — сильного ветра ждать не стоит. В начале недели будет задувать со скоростью до 5-8 метров в секунду, а в продолжение рабочей недели ветер будет слабый, неустойчивых направлений. С наступлением выходных дней возможно усиление ветра до 8-13 метров в секунду, но это будут отдельные порывы», — подытожил Ильин.

Ранее его коллега, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщал RTVI, что январь 2025 года станет для многих российских регионов самым теплым за всю историю наблюдений. По его словам, небывалую волну тепла принесли воздушные массы с Адриатического и Средиземного морей. В Москве, как уточнял ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, температурные рекорды фиксируются на протяжении нескольких дней подряд.

Специалисты Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения (СО) РАН и Института глобального климата и экологии (ИГКЭ) Росгидромета и РАН заявили RTVI, что малоснежная теплая зима существенно повышает риск возникновения лесных торфяных пожаров предстоящим летом.