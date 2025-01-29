На базовой метеостанции в Москве столбики термометров показали +4,4 градуса в ночь на 29 января, что на 1,5 градуса выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 2001 году, сообщает в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Уже в полночь на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, столбики термометров показывали +4,4°, что на 1,5° выше прежнего рекорда этого дня, установленного 29 января 2001 года», — рассказал синоптик.

По его словам, рекордные максимумы также были обновлены в Можайске, где в полночь было +3,9° (прежний рекорд +3,8° — 2016 год) и в Коломне — +3,5° (прежнее достижение — +3,2° — 1994 года).

Леус пояснил, что точные значения новых рекордов будут известны после 21 часа, когда снимутся показания с максимальных термометров.

«Добавлю, что помимо Москвы, вчера на европейской территории России было обновлено еще 36 суточных рекордов максимальной температуры воздуха, от Керчи на юге до Вологды на севере и от Калининграда на западе до Йошкар-Олы на востоке», — добавил специалист.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов ранее рассказал RTVI, что до конца января в Москве не будет ни мороза, ни снегопадов — вместо этого в большинстве регионов средней полосы европейской России будут ежедневно фиксироваться рекорды тепла. Как пояснил метеоролог, небывалую волну тепла приносят воздушные массы с Адриатического и Средиземного морей.