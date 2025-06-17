Народный артист РСФСР, глава Союза кинематографистов России Никита Михалков впервые выступил на заседании Госдумы, где высказался о русском языке, религии, СВО, смертной казни и президенте России Владимире Путине. Во время встречи с депутатами, как передает корреспондент RTVI, известный режиссер вспомнил мем, что «парламент не место для дискуссий», и заранее попросил прощения, если «чего-то брякнет не то».

«Величайшая провинциальность наша»

Михалков назвал «важнейшим» закон о защите русского языка в публичном пространстве, известном также как «закон об ограничении англицизмов». Он заявил, что если иностранца прокатить по центру любого города, то тот и не поймет, что находится в России, потому что около 90% вывесок написано английскими словами.

По его мнению, язык является «достоянием, гордостью и силой» народа, особенно русский язык, на котором написаны «величайшие произведения».

«Можно знать одного Пушкина и понимать все вопросы бытия человека, хотя это было написано 200 лет назад. Потому что это русский язык, им нужно гордиться и им воевать. Это величайшая провинциальность наша — где-то там лучше. Это огромное количество англицизмов, которые внедрены в наше сознание, когда есть аналоги, прекрасные аналоги на русском языке», — уверен Михалков.

Режиссер также заявил, что в США, к примеру, на русском языке написаны только вывески в районе Брайтон-Бич (где проживает много выходцев из России и СССР) и «больше нигде».

Михалков подчеркнул, что необходимо переводить названия улиц, площадей и других указателей для удобства туристов.

«Должны остаться все исторические названия. Это как Mercedes там или Dolce&Gabbana или Chanel. Но все, что связано с бытом, должно быть на русском языке. Я также понимаю, что это вызовет огромную, так сказать, волну негодования, сложности, это деньги и так далее, и так далее. Но нужно быть неприступным, нужно стать неудобным. Мы вынуждены стать неудобными», — заявил постановщик.

Об исламе и православии

Михалков во время выступления назвал мусульманский праздник Курбан-байрам прекрасным. Он отметил, что в Ингушетии в прошлом году прошел «потрясающий» конкурс среди чтецов Корана.

«Тысячи людей слушают друг друга, соревнуются в умении читать Коран. Вы когда-нибудь видели, чтобы в нашей стране такой же какой-то конкурс был связан с осознанием православной культуры, наших летописей, житий святых и так далее? Никогда», — сказал режиссер.

Артист также показал фото с Великорецкого крестного хода, который проходит в Кирове.

«Этому крестному ходу 600 лет. Люди каждый год 180 км проходят пешком пять дней, читая молитвы, неся хоругви, иконы и так далее. Это происходит в Кировской области. Хорошо это? Прекрасно. 30 тыс. человек там было», — отметил Михалков.

Во время выступления он задался вопросом: сколько на телеканалах было уделено времени мусульманскому празднику и сколько — христианскому.

«Это как раз и есть то самое стыдливое ощущение неловкости перед кем-то оттого, что мы верующие, православные, русские люди, что это наша страна. Почему? Да, я понимаю, что это тоже в крови русского человека — стыдливость, неловкость, деликатность, застенчивость. Да, это правда. Но когда дело касается будущего страны, ее безопасности, не давать возможности хотя бы на равных сосуществовать религиям в массовом сознании — это неправильно. Это порождает рознь, именно это, а не наоборот», — подчеркнул Михалков.

Он убежден, что «народ, который стесняется своей религии, своей истории, своей культуры, так или иначе, он больше всего может стать добычей для порабощения».

Об СВО и Великой Отечественной войне

Во время Великой Отечественной войны между людьми было единение, потому что это «было общее горе, общая беда», сообщил режиссер. Люди, по его мнению, объединялись «не из ненависти к немцам, а из любви друг к другу». Он задался вопросом, почему сейчас люди находятся «в промежуточном состоянии».

«Понимаете, какая штука? Вот непонимание этого может привести к очень серьезным последствиям. Потому что люди, которые сегодня проливают кровь на передовой за наше будущее, Бог даст, и с победой вернутся, то они зададут вопрос. И общество должно понимать, что им зададут вопросы. И общество должно дать ответы на эти вопросы. Разве это не так?» — заявил Михалков.

По словам режиссера, россияне — «единственные во всем мире, кто реально встал во весь рост против действительно мирового зла».

«Это не громкие слова, не пропаганда, это так. Когда тянут, не принимая 6 тыс. замороженных своих солдат, потому что за них надо платить деньги, то это дьявольщина. Это на дне, это уже дальше просто некуда. Уже действительно со дна постучат», — заявил Михалков.

О понимании «сути» Путина

В мире сейчас есть только два человека, с которыми можно поговорить, «серьезно общаться и которые серьезно общаются сами», уверен режиссер.

«Это наш президент и председатель товарищ Си. Больше [никого] нет. Единственный мужчина в Евросоюзе была и то Меркель», — заявил Михалков.

Постановщик также сообщил, что «понял суть нашего президента».

«Когда много лет назад мы с ним разговаривали, он мне сказал: “Представь себе, кто я был и кем я стал. Неужели Господь это сделал для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие?”. Это серьезное соображение говорит о серьезности того, с чем пришел этот человек — руководить огромной великой страной. И ему надо помогать», — сказал режиссер.

Также Михалков высказался о том, что некоторые проблемы решаются только после того, как с ними обратятся лично к Путину.

«Невозможно, чтобы народ от мала до велика — и рабочий, и колхозник, и начальник — ждали выступления президента перед людьми в прямом эфире. Чтобы тому, кто успел дозвониться или достучаться, “посчастливилось” рассказать о том, что у него течет крыша. И еще президент не успел закончить свое выступление, а крышу уже починили», — добавил он.

О письме Путину по поводу иностранного кино

Михалков во время выступлении рассказал, что его коллеги-кинематографисты попросили его обратиться к президенту России с просьбой о квотах на американское кино. По их мнению, это поможет защитить российский кинематограф.

«Это абсолютно известная практика: она есть во Франции, в Китае, а поводом стала история с фильмом “Переводчик” — очень средним фильмом хорошего режиссера», — пояснил он.

Михалков заявил, что не считает правильным показывать эту картину «про героического американского сержанта в нашей стране во время войны». Он добавил, что «Переводчик» — это лента, которая «во многом оскорбительна не только для тех, кто находится на фронте, но и для их родственников».

Режиссер сообщил, что в письме Путину от 1 марта 2025 года он предложил ввести входной взнос в 5 млн рублей за рассмотрение каждого иностранного фильма для проката в России. Также Михалков выступил с идеей отчислять 10% от доходов западных кинокартин на поддержку российского кинематографа.

Помимо этого, постановщик предложил создать систему «единого окна» для допуска иностранных фильмов на российский рынок. Операторами могут стать «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа». Президент, по словам Михалкова, инициативу поддержал.

«Была наложена резолюция: прошу идею поддержать, нужно принять меры по защите рынка заранее, еще до того, как конкуренты начнут возвращаться, проработайте и доложите. Это написано Владимиру Мединскому. Что происходит дальше? Дальше через день это письмо оказывается на столе Владимира Ростиславовича, через неделю после всяких совещаний подготавливается документ. Администрация президента, Минкульт одобряет этот документ, и отправляется он в правительство, в структуры, курирующие культуру», — рассказал режиссер.

Однако, продолжил Михалков, далее было «самое интересное»: документ был разослан в «восемь разных организаций», но «без первой страницы письма, на котором стоит резолюция президента».

«И документ перестает быть поддержанным президентом. Он становится частной инициативой каких-то людей» — отметил режиссер. По словам постановщика, ответа он пока на свое предложение не получил.

О смертной казни

Михалков заявил, что введение смертной казни в России станет, вероятно, той «красной линией», которая позволит предотвратить различные преступления. При этом он подчеркнул, что знает и позицию президента России, и патриарха Кирилла, и не собирается спорить ни с тем, ни с другим.

«У меня возникает вопрос: а может быть, проще заняться судами, чтобы они правильно принимали решение, не брали взяток и так далее, чем делать несчастными десятки, сотни, тысячи людей, которых страшно убивают террористы, насилуют детей? Может быть, проще, чтобы суды начали работать правильно, и здесь навести порядок?» — высказал свою позицию режиссер.

Он напомнил, что писатель Федор Достоевский, который в свое время «стоял на эшафоте с петлей на шее и, к счастью, избежал казни», сказал следующее: «Бытие только тогда и есть бытие, когда ему грозит небытие».