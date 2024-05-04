В Чебаркуле Челябинской области вернувшегося с военной операции ранее судимого местного жителя Ивана Кумова подозревают в избиении до смерти 48-летнего ветерана Чечни Алексея Худякова. Как сообщило в субботу, 4 мая, издание «74.RU», в отношении Кумова возбуждено дело по двум статьям УК.

В пятницу, 3 мая, вдова погибшего Ольга Худякова рассказала изданию Ura.ru, что Кумов продолжает оставаться на свободе. По словам женщины, в конце апреля ее супруг «поехал в аптеку за таблетками от аллергии, а в итоге оказался в больнице».

«Свидетели произошедшего рассказали, что видели, как мой муж лежал у машины, а рядом находился Кумов и кричал, что так ему и надо», — рассказала Худякова.

По ее словам, у Алексея были зафиксированы множественные гематомы. Местные врачи якобы не рискнули отправлять его на лечение в Челябинск, но и спасти не смогли.

«Когда мужа доставили в больницу, полиция зафиксировала инцидент с избиением. Но после было установлено, что Кумов был на СВО, вернулся домой после ранения. Поэтому дело было направлено из полиции в ВСО (Военный следственный отдел — Прим. RTVI) по Чебаркульскому гарнизону. Однако Кумова так никто и не задержал. Местные его видят в городе, к нему приходят друзья», — утверждала женщина.

Ura.ru сообщало, что родные Худякова обратились в правоохранительные и надзорные органы. В субботу, 4 мая, вдова погибшего рассказала «74.RU», что в отношении Кумова возбуждено дело по двум уголовным статьям — за самовольное оставление части и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК) грозит лишение свободы до 8 лет. За самовольное оставление части или места службы в период мобилизации (ч. 3.1 ст. 337 УК) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По данным «74.RU», в постановлении о возбуждении дела сказано, что 40-летний Иван Кумов — рядовой, который с конца сентября прошлого года по контракту служит в войсковой части в Чебаркуле на должности наводчика-оператора танкового взвода. Он должен был явиться в часть 19 апреля к 8 утра, но без уважительных причин «в период мобилизации совершил неявку в установленный командованием срок».

В военном следственном отделе СК России по Чебаркульскому гарнизону 3 мая отмечали, что Кумов «убыл в неизвестном направлении», его местонахождение неизвестно. Вдова Худякова 4 мая заявила, что Кумова задержали.

«74.RU» подчеркивает, что в постановлении о возбуждении дела не сказано ничего о том, что Кумов принимал участие в боевых действиях на территории Украины. Однако источники в силовых структурах сообщили, что мужчина участвовал в военной операции, но недолго, поскольку получил ранение.

Ранее неоднократно судим

Кумов уже имеет судимости. По данным Ura.ru, в Чебаркуле его помнят по погрому в баре «От заката до рассвета» в 2019 году. Поводом якобы стало то, что Кумову подали слишком маленькую порцию шашлыка. Мужчина потребовал добавки, за которую отказался платить. Возник конфликт, в результате которого пострадал охранник заведения, а сам бар подвергся разгрому. Кумов пытался скрыться от следствия, но был объявлен в федеральный розыск и оперативно задержан.

В августе 2020 года Кумова вновь судили — на этот раз за угон автомобиля. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний его приговорили к двум годам и девяти месяцам колонии строгого режима.

«74.RU» нашло в картотеке Чебаркульского городского суда приговор Кумову и двум его товарищам, опубликованный в 2020 году. Судя по документу, мужчину судили четыре раза:

в 2015 году — на три года отправили в колонию за разбой (ч. 1 ст. 162 УК); позже в том же году — назначили еще три года за насилие над сотрудником колонии (ч. 2 ст. 321 УК);

в конце 2019 года (через 4 месяца после выхода из колонии) — за побои (116 УК), повреждение чужого имущества (167 УК) и причинение легкого вреда здоровью (п. «в», ч. 2 ст. 115 УК). Он толкнул женщину в баре, и она ударилась, разбил диджейский пульт, избил охранника металлическим стулом; ему добавили еще год и девять месяцев лишения свободы;

за угон (ст. 166 УК) ему «докинули» еще два года (с учетом неотбытого наказания общий срок составил два года и девять месяцев). Приговор вступил в силу в октябре 2020 года.

В качестве смягчающих обстоятельств суд в 2020 году учитывал «полное признание вины подсудимым в ходе предварительного расследования, раскаяние».