Саратовский бизнесмен Владислав Буров, которого в СМИ называют инициатором уголовного дела против Вадима Мошковича и главным потерпевшим по делу, обанкротился из-за долга перед “Русагро”, обнаружил RTVI. Корпоративный конфликт между предпринимателями начался после того, как “Русагро” приобрела холдинг “Солнечные продукты” и привлекла Бурова к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Общая сумма требований к бизнесмену достигла почти 700 млн рублей.

“Определением Арбитражного суда города Москвы от 09.03.2023 года в отношении должника-гражданина Бурова Владислава Юрьевича введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Сообщение о признании должника банкротом опубликовано 18.03.2023 года”, — говорится в судебных документах, с которыми ознакомился RTVI.

Поводом для банкротства стала задолженность Бурова перед «Русагро», которая превысила 100 млн рублей, и долг не был погашен более трех месяцев, указано в материалах дела. Однако общая сумма требований «Русагро», предъявленных Бурову, превысила 700 млн рублей, следует из судебных документов.

Основной долг (105,7 млн рублей) возник из поручительства по кредиту «Новосибирского жирового комбината», еще 581,9 млн рублей — по договору с другим активом холдинга, ООО «Агроинвест». Права требования по обеим задолженностям приобрела «Русагро».

В попытке оспорить долговые обязательства Буров настаивал, что кредитные договоры были навязаны, а долг искусственно сформирован в интересах нового владельца. Однако суды сочли позицию необоснованной, указав: договоры действительны, риски осознавались, попытки уклониться от ответственности юридически несостоятельны.

В ходе процедуры банкротства «Русагро» безуспешно пыталась доказать, что Буров выводил активы через членов семьи. В частности, суды отказались признавать недействительной сделку дарения квартиры в Москве, оформленную на дочь бизнесмена. Не удалось оспорить и отказ в истребовании сведений о родственниках — суды сочли вмешательство в частную жизнь недопустимым.

О том, что Владислав Буров — в прошлом один из крупнейших предпринимателей и банкиров Саратовской области — стоит за уголовным делом против основателя «Русагро» Вадимом Мошковичем, сообщил “Коммерсант” и саратовские издания “Взгляд-инфо” и 164.ру. Общий ущерб по делу оценивают в миллиард рублей.

С 2006 года Буров был президентом Группы компаний «Букет», которая объединяла кондитерскую фабрику «Саратовская», Нижневолжский коммерческий банк, холдинг «Солнечные продукты» и Энгельсский завод электрического транспорта. В холдинг «Солнечные продукты» входили ныне обанкротившиеся Московский, Саратовский и Новосибирский жировые комбинаты, три маслозавода, Аткарский МЭЗ, МЖК «Армавирский» и другие активы.

Проблемы холдинга начались в 2015 году — после взрыва на маслоэкстракционном заводе «Волжский терминал», который частично разрушил здание. «Ни для кого не секрет, что в последние три года, после аварии на «Волжском терминале» наша компания переживала сложные времена. И каждый из нас на своем месте делал все возможное для сокращения издержек и расходов, повышения эффективности использования средств в условиях экономии бюджет…», — комментировал Буров.

Согласно судебным документам, с 2016 года под контролем Бурова ежегодно заключались новые кредитные соглашения и договоры поручительства с банками. Это подтверждается бухгалтерскими отчетами, согласно которым в компании «Волжский терминал» уже в 2016 году была зафиксирована отрицательная чистая прибыль, а также неоднократно корректировались финансовые показатели за предыдущие годы, указано в материалах дела. В отчетах других компаний группы также были обнаружены подобные исправления.

«Русагро» приобрела активы «Солнечных продуктов» в 2018 году. По версии следствия, представители «Русагро» «под предлогом инвестирования» заключили с учредителем «Солнечных продуктов» договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования. Сумма сделки составила 34,7 млрд рублей, или около 80% от общей задолженности «Солнечных продуктов», которые «Русагро» обещал выплатить в рассрочку.