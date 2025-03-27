Мещанский районный суд Москвы основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича отправил под арест до 25 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Мошкович и его защита просили о более мягкой мере пресечения, не связанной с лишением свободы, — домашнем аресте либо запрете определенных действий или залоге. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Следствие заявило в суде, что у Мошковича есть гражданство Израиля и частный самолет, на котором может скрыться за рубежом, пишет РБК. Также было отмечено, что у Мошковича есть недвижимость за границей, его дочь живет во Франции, а сын — на Кипре. Сам Мошкович заявил, что у него нет частного самолета, передают «Известия».

«Я законопослушный гражданин. Мне 57 лет. Я не совершал преступления, в том числе и данного. Считаю себя добропорядочным человеком. Я бы не хотел умереть в тюрьме», — приводит слова Мошковича телеграм-канал Baza.

Бизнесмен сообщил, что у него ишемическая болезнь сердца, на иждивении ребенок и пожилые родители. Мошкович также напомнил, что с 2022 года находится под санкциями ЕС и Великобритании. Вину в мошенничестве он не признал. Защита Мошковича просила отпустить бизнесмена под залог в 1 млрд рублей.

Мошкович проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений, заявила судья Олеся Менделеева, оглашая материалы следствия. Следователь пояснил, что круг потерпевших по уголовному делу может расшириться, сообщает «Интерфакс». Он назвал «существенным» число пострадавших компаний, а также добавил, что в деле могут появиться пока не установленные фигуранты, в том числе из руководства «Русагро».

Дело Мошковича

Основателя «Русагро» задержали накануне, 26 марта. В офисах «Русагро» в Москве, Белгороде, Саратове и Тамбове, а также в домах и квартирах топ-менеджеров холдинга прошли обыски. В компании заявили, что следственные действия «никак не связаны с текущей деятельностью» агрохолдинга, а также выразили уверенность «в прозрачности своей работы».

На старте торгов 27 марта акции «Русагро» упали на 14,1%. По итогам двух дней ценная бумага потеряла 30,88% стоимости.

По данным «Коммерсанта» и РБК, дело против Мошковича связано с активами масложирового холдинга «Солнечные продукты». В 2023 году возбуждения уголовного дела добивался учредитель производства — кипрская «Солпро Инвестмент ЛТД», пишет РБК со ссылкой на постановление Таганского суда Москвы.

Адвокат Мошковича на заседании 27 марта подтвердил, что потерпевшей по делу бизнесмена проходит «некая компания, зарегистрированная на Кипре, который с 2022 года является недружественной страной», пишут «Ведомости». Заявителем по делу является бизнесмен Владислав Буров, добавил адвокат. Об этом ранее писал «Коммерсант». Буров — основатель «Солнечных продуктов».

«Русагро» приобрела активы «Солнечных продуктов» в 2018 году. По версии заявителя, представители «Русагро» «под предлогом инвестирования» заключили с учредителем «Солнечных продуктов» договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования, говорится в материале РБК.

Как пишет «Ъ», сумма сделки составила 34,7 млрд рублей, или около 80% от общей задолженности «Солнечных продуктов», которые «Русагро» обещал выплатить в рассрочку. Кредиты компании были обеспечены ее активами, включая три комбината в Москве, Саратове и Новосибирске, а также около 650 тыс. га сельскохозяйственных земель в Саратовской области.

«Русагро» обещал, что основатель «Солнечных продуктов» Владислав Буров останется совладельцем компании и станет членом совета директоров. Однако, по версии Бурова, произошел рейдерский захват его активов. Сам Буров стал владельцем «Солнечных продуктов» в 2007 году, выкупив долю у одного из создателей холдинга Вячеслава Володина, ныне председателя Госдумы, добавляет издание.

МВД по результатам проверки отказалось возбуждать уголовное дело в отношении Мошковича, не усмотрев его в действиях состава преступления. Прокуратура в ноябре 2024 года также оставила жалобу без удовлетворения, Таганский районный суд пришел к тому же решению. В феврале 2025 года апелляционный суд направил материалы по жалобе на новое разбирательство.