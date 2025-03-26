Основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Об этом РИА Новости сообщил адвокат Руслан Кожура.

По словам защитника, меру пресечения фигурантам 27 марта изберет Мещанский суд Москвы. МВД требует отправить их под арест, передает ТАСС со ссылкой на адвоката.

«Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что сумма хищения, в котором обвиняются Мошкович и Басов, составляет около 1 млрд рублей. При этом, по словам собеседника агентства, в деле могут появиться новые фигуранты из числа пока неустановленных лиц, а также может измениться сумма вменяемого хищения.

В среду, 26 марта, несколько СМИ и телеграм-каналов сообщили о задержании основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и еще нескольких человек, в частности гендиректора холдинга Тимура Липатова. В офисах компании в Москве, Белгороде, Саратове и Тамбове прошли обыски, писали Shot и Baza.

В «Русагро» подтвердили факт проведения обысков и выемку документов, отметив, что компания продолжает работу в штатном режиме.

«Все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур. Руководство компании находится на своих рабочих местах», — сообщили в холдинге.

По данным телеграм-канал Mash, одной из причин задержания Мошковича могло стать подозрение в захвате активов масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму более 1 млрд рублей.

Холдинг «Солнечные продукты» входил в группу компаний «Букет» Владислава Бурова. Он выпускал подсолнечное масло, маргарин, майонез под брендами «Россиянка», «Московский провансаль», «Солнечная линия» и другие. В 2017 году Forbes оценивал оборот холдинга в 42,3 млрд рублей.

Однако компания Мошковича купила у Россельхозбанка права требования к «Солнечным продуктам», после чего «Русагро» подал иск о несостоятельности компании за долг в 609 млн рублей, в 2019-м «Солнечная линия» была признана банкротом.

В ходе банкротного дела «Русагро» получило контроль над тремя масложировыми комбинатами в Москве, Саратове и Новосибирске, тремя маслоэкстракционными заводами, элеваторами и сельхозземлями в Саратовской области.

Впоследствии был признан банкротом и бенефициар ГК «Букет» Буров. В ответ тот потребовал признать недействительными все сделки холдинга «Солнечные продукты» с «Русагро», но безуспешно.