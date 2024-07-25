В Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение вертолет МИ-28. На месте происшествия работает оперативная группа и спасатели, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Вертолет Ми-28 предназначен для поиска и уничтожения бронетехники, инженерных укреплений, воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия с применением авиационных пушек, управляемого и неуправляемого ракетного и иного вооружения.

В мае 2023 года в Джанкойском районе Крыма во время учебно-тренировочного полета также разбился вертолет Ми-28, оба пилота погибли.

Еще одно ЧП с Ми-28 произошло в декабре 2019 года, тогда вертолет потерпел крушение в Краснодарском крае после того, как вылетел из города Кореновск

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