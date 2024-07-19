Вертолет Robinson R44II с четырьмя людьми на борту пропал в Алданском районе Якутии, проводится поисково-спасательная операция. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, которая проводит проверку по факту случившегося.

Аварийный радиомаяк воздушного судна сработал 19 июля около 00:40 по местному времени (18 июля в 18:40 мск). По данным МЧС, это произошло в 80 км от села Чагда.

Телеграм-канал AVIAINCIDENT пишет, что аварийный радиомаяк вертолета сработал в 300 км к востоку от города Алдан, где сегодня неблагоприятная метеорологическая обстановка с низкой облачностью.

«При этом в органы УВД план на полет в этом районе не подавался. По срабатыванию АРМ Дальневосточный АКЦПС идентифицировал ВС RA-04252, принадлежащий ООО “Саха Трейд” ИНН 1402015922», — говорится в сообщении канала.

В ЕДДС Алданского района подтвердили, что не располагают информацией о пропавшем вертолете, поскольку его не было видно на радарах.

В поисках вертолета задействованы самолеты авиакомпании «Полярные авиалинии», которая активно занимается тушением лесных пожаров в регионе. Из аэропорта Маган в Якутске должны вылететь спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы, от места срабатывания маяка их отделяет 440 км. AVIAINCIDENT уточнил, что из-за плохой погоды вылет борта Ми-8 RA-22639 c тремя спасателями и следователем СКР задерживается.

Региональное следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).

Издание SakhaDay пишет, что в пропавшем вертолете находились пилот и трое сотрудников УФСБ по Якутии. Местный журналист Екатерина Чемезова сообщила, что эта информация пока не подтверждается.

Телеграм-канал «Якутск Вечерний» со ссылкой на «неофициальную информацию» утверждает, что вместе с пропавшим Robinson R44II летел еще один вертолет, в котором находились сотрудники Управления экономбезопасности МВД Якутии. В региональном управлении ведомства заявили, что проверяют эти сведения.