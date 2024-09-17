Вертолет Robinson R-66 с пилотом и двумя пассажирами пропал над тайгой в Зейском районе Амурской области, сообщило региональное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что на поиски вертолета отправлены две наземные группы золотодобывающей компании «Хэргу» из восьми человек с двумя единицами техники. Кроме того, к месту, где сработал аварийный маяк R-66, из Благовещенска вылетел Ми-8 со спасателями ФКУ «Дальневосточный АПСЦ».

В пропавшем вертолете находились сотрудники «Хэргу», а само воздушное судно принадлежит ей, утверждает Amur Mash. По данным канала, R-66 мог совершить аварийную посадку в тайге на территории заповедника в окрестностях поселка Кировский по пути к аэродрому Береговой. Предполагаемое место посадки окружено болотами, что затрудняет наземные поиски, а усилившийся ветер (до 18 м/с) мешает работать поисковой авиации.

По предварительным данным, полет вертолета не был зарегистрирован. ТАСС уточняет, что R-66 совершал облет территории на золотодобывающем участке. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении правил движения и безопасности при эксплуатации воздушного судна.

«Амурская правда» со ссылкой на жителей Зейского района пишет, что сразу несколько работающих на местных приисках артелей владеют вертолетами, и эти суда якобы систематически нарушают правила безопасности — например, совершают посадки на территории поселков.

Схожий случай произошел в этой же местности 20 июня: над тайгой пропал вертолет лесоперерабатывающего комбината с тремя пассажирами. Он направлялся к реке Джелтула в Тындинском округе, но на место назначения не прибыл. Упавшее воздушное судно обнаружили по сигналу аварийного радиомаяка. Пилот и трое пассажиров погибли.