«По предварительным данным, сегодня воздушное судно МИ-8Т, осуществляло полет из п. Охотск в п. г. Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Воздушное судно на связь не вышло, аварийный радиомаяк не сработал. На борту воздушного судна находилось 5 человек», — говорится в сообщении.
Следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России в Комсомольске-на-Амуре проводит доследственную проверку, предусмотренная ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц»). Пока местонахождение судна не установлено. Поисково-спасательные работы осложняет непогода.
В 13.47 мск РИА Новости сообщили, что поиски приостановлены — в регионе наступило темное время суток.
Для поисков пропавшего вертолета задействованы поисково-спасательные воздушные суда Росавиации. Из Магадана также вылетел самолет Ан-26, на борту которого находятся спасатели Магаданской региональной поисково-спасательной базы. Из Охотска — второй вертолет Ми-8 со спасателями филиала Хабаровской РПСБ.