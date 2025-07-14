Вертолет Ми-8 компании АПК «Взлет» пропал в Хабаровском крае, возвращаясь из Охотска в Магадан после ремонта. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку — об этом говорится в телеграм-канале ведомства. В самой компании заявили RTVI, что пока «не комментируют ситуацию».

«По предварительным данным, сегодня воздушное судно МИ-8Т, осуществляло полет из п. Охотск в п. г. Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Воздушное судно на связь не вышло, аварийный радиомаяк не сработал. На борту воздушного судна находилось 5 человек», — говорится в сообщении.

Следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России в Комсомольске-на-Амуре проводит доследственную проверку, предусмотренная ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц»). Пока местонахождение судна не установлено. Поисково-спасательные работы осложняет непогода.

В 13.47 мск РИА Новости сообщили, что поиски приостановлены — в регионе наступило темное время суток.

Для поисков пропавшего вертолета задействованы поисково-спасательные воздушные суда Росавиации. Из Магадана также вылетел самолет Ан-26, на борту которого находятся спасатели Магаданской региональной поисково-спасательной базы. Из Охотска — второй вертолет Ми-8 со спасателями филиала Хабаровской РПСБ.