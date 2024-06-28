Бывший президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов с американским лидером Джо Байденом, заявил, что он втягивает страну в третью мировую войну.

По словам Трампа лидеры Китая, КНДР и России не уважают и не боятся действующего президента США.

«Он втянет нас в третью мировую войну. Мы ближе к ней, чем кто-то может себе представить. Мы очень, очень близки к третьей мировой войне», — отметил Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что США перестали уважать в мире при нынешнем президенте. «В то, что случилось с нашей страной за последние четыре года, невозможно поверить. Зарубежные страны — я дружу со многими людьми — они не могут поверить в то, что случилось с США», — сказал бывший американский лидер.

По словам Трампа, Вашингтон дает другим государствам «все, что они хотят», а те думают, что «мы глупые».

«Они нас не любят. <…> Они думают, что мы очень глупые люди», — пояснил экс-президент, отметив, что Соединенные Штаты ничего не получают взамен от других стран.

Кроме того, Трамп высказал мнение, что президент России Владимир Путин не начал бы боевые действия на Украине, если бы уважал лидера США.

Бывший президент считает, что Путин «увидел некомпететность» со стороны американского руководства. Трамп также связал украинский конфликт с выводом войск США из Афганистана и подчеркнул, что ветераны «терпеть не могут» Байдена.

На вопрос, приемлемы ли условия Путина, экс-президент без промедлений ответил, что «однозначно, нет» и подчеркнул, что урегулирует этот конфликт «очень быстро» и даже до того, как официально вступит в должность.

Трамп также уверен, что и ХАМАС не напал бы Израиль, если бы он был у власти, поскольку он не позволил бы Ирану «вести дела».

«Весь мир рушится под ним!» — сказал Трамп, имея в виду Байдена.

Дебаты Трампа и Байдена прошли 27 июня на канале CNN в студии в Атланте, штат Джорджия, в 21:00 по местному времени (4:00 28 июня по Москве). Второй раунд запланирован на 10 сентября на ABC News, а вести дебаты будут журналисты канала Дэвид Мьюир и Линси Дэвис.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал нужное количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Действующий американский лидер Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.