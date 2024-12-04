Суд в Новосибирске приговорил к четырем годам лишения свободы гражданку Узбекистана Гулчирой Асанову, сообщила 4 декабря местная прокуратура. Ее признали виновной в истязании собственного полуторагодовалого ребенка, которого она впоследствии закопала на приусадебном участке. После приговора женщина сильно удивилась, что ее не отпустили домой.

Как установил суд, в период с июня по август 2021 года Асанова постоянно била свою дочь по незначительным поводам и оказывала на нее психологическое давление. В августе того же года девочка скончалась. Асанова тогда не стала обращаться в медицинские учреждения, а закопала тело дочери на огороде.

«Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в суде.

История Гулчирой Асановой получила резонанс в 2024 году после того, как в узбекских телеграм-каналах начали распространять видео, на котором женщина в красной одежде, спускала в вырытую в огороде яму тело ребенка, закутанное в белую простыню. Новосибирское ТВ сообщало, что его сняли знакомые, посещавшие семейство Асановых. Ролик увидели правоохранительные органы. После чего было возбуждено уголовное дело, и Асанову задержали.

Как выяснилось на следствии, 30-летняя женщина приехала вместе с мужем на заработки в Россию. Семья обосновалась в Новосибирске, в районе, где, как писали местные СМИ, традиционно живут мигранты. На родине у Асановых осталось трое детей, а четвертый ребенок, та самая девочка, родилась уже в России.

Оба супруга работали. Их знакомые рассказывали журналистам, что Асанова продолжала работать с мужем и после рождения девочки. «И она ему мстила, срываясь на дочке, избивая ребенка», — говорили о Гулчирой Асановой ее знакомые в беседе с «КП-Новосибирск». При этом соседи семьи утверждали, что те были необщительными, поэтому ничего о том, как они живут, не знали. Но в какой-то момент они перестали замечать девочку. «Новорожденного ребенка никто не видел. Все думали, что девочку увезли на родину. А они, оказывается, просто её в огороде рядом закопали», — рассказывал «МК» после вскрывшихся фактов сосед Асановых.

В январе 2024 года следствие приняло решение об эксгумации тела девочки. Для этого на земельный участок пригнали самосвал, груженный углем. Выкопать останки было невозможно, предварительно не прогрев землю. Экспертиза, проведенная после эксгумации, показала, что девочка умерла не от побоев. Но и точную причину смерти установить не удалось, так как с момента захоронения прошло много времени. Поэтому дело и было возбуждено по статье об истязании. Этим же объясняется и относительно небольшой срок, который получила в итоге Асанова.

В суде гособвинение запрашивало для женщины пять лет лишения свободы. Суд назначил ей четыре. Сама Асанова виновной себя не признала, но, как сообщили в пресс-службе суда, «извинилась перед родителями и детьми, просила суд ее отпустить ради них». После оглашения приговора, женщина поинтересовалась у адвоката, почему ей дали такой срок, ведь она просила отпустить ее домой. «Хорошо хоть не семь», — ответил адвокат Асановой. На возражения подзащитной о том, что у следствия якобы не было никаких доказательств, защитник ответил:

«Весь Узбекистан видел, как ты этого ребенка…Чего говорить-то».

Отбывать наказание Гулчирой Асанова будет в колонии общего режима. Остальных детей передали бабушке. Мужа выдворили в Узбекистан.