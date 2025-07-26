Малыш из Айовы Нэш Кин, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как «самый недоношенный ребенок», поскольку родился раньше пятого месяца беременности, отпраздновал свой первый день рождения, пишет Guardian.

Мать мальчика Молли Кин говорит, что он «очень решительный, любознательный… и все время улыбается». Отец ребенка Рэндалл Кин заявил, что его сын «пришёл в этот мир, чтобы сражаться».

Нэш Кин родился 5 июля 2024 года в детской больнице Университета здравоохранения Айовы в Айова-Сити на сроке ровно 21 недели беременности — на 133 дня раньше предполагаемой даты родов, рассчитанной с учетом типичной продолжительности доношенной беременности в 280 дней. Его рекорд на 1 день превзошел предыдущий, установленный в 2020 году младенцем из Алабамы.

Для его матери Молли это были вторые преждевременные роды менее чем за два года: до этого у нее на сроке почти 18 недель родилась дочь, которая не выжила. По словам женщины, когда после этого она снова забеременела, они с мужем «были очень рады, но и очень нервничали — и не питали особых надежд».

Нэш при рождении весил всего 283 грамма — как электронная книга без чехла. Следующие шесть месяцев ему пришлось провести в отделении интенсивной терапии новорожденных (ОИТН), прежде чем родители смогли забрать его домой.

Выхаживавшая младенца неонатолог Эми Стэнфорд поясняла, что ребенок получал «высокоспециализированный уход, постоянное наблюдение и частый мониторинг» и «проявил удивительную стойкость», хотя вскоре после родов несколько раз оказывался на грани смерти.

«После первых нескольких крайне сложных недель он начал добиваться устойчивого прогресса, наблюдать за которым было поистине невероятно», — призналась медик.

Сейчас Нэшу чуть больше года, и он все еще нуждается в дополнительном кислороде и питается через зонд, но скоро его должны перевести на пюре. Он пока не ползает, но научился самостоятельно переворачиваться. У него диагностирован порок сердца, но врачи настроены оптимистично и считают, что эта проблема решится по мере взросления.