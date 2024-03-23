Президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов в беседе с RTVI заявил, что он не стал бы «ни в коем случае» винить службу безопасности «Крокус Сити Холла», которая занималась охраной периметра здания, поскольку он сам недавно был там на концерте.

«Сам проходил эту службу охраны. Обычная штатная охрана. Она, к сожалению, никак не подготовлена для противодействия таким вот вооруженным диверсионным формированиям, которые сегодня, так скажем, провели террористический акт в „Крокус Сити”, поэтому здесь говорить, что не так сработали рамки металлоискателей или охранники не той квалификации — я бы не стал», — сказал он.

Филатов отметил, что охрана концертного комплекса практически не предусмотрена для противостояния в огнестрельном бою «с элементами такой внезапности».

«Стало это известно, поскольку пропустили, видимо, подготовку этого теракта, потому что в нем задействовано было ни один, ни два, ни пять — а намного больше [человек], я считаю», — добавил собеседник RTVI.

По мнению Филатова, нападение террористы готовились к нападению заранее. В частности, считает президент союза «Офицеры группы Альфа», атаковавшие комплекс боевики выбирали «удобный момент».

«Они нашли большое количество [людей и машин] в одном месте. Понятна география объекта. Она очень понятна, поскольку там можно было разведку провести, например, на предыдущих концертах. Посмотреть, как там устроено все. Куда заходить, куда выходить, куда эвакуироваться. Плюс — это не центр Москвы, все-таки это Подмосковье», — сказал он.

Филатов считает, что устроить такой теракт в Москве в 2024 году «достаточно легко». По его словам, для подготовки к этому не нужно много лет.

«Это не многолетняя подготовка, как например, было в США в 2001 году. Здесь, к сожалению, все проще. От 10 до 20 человек было задействовано. Это под силу сделать службам какой-нибудь разведки, например СБУ [Службы безопасности Украины]. Мы же помним с вами диверсию на Крымском мосту, взрывы путей. С точки зрения подготовки, взрыв на Крымском мосту — более сложное мероприятие, чем это. Это намного проще сделать: пронести оружие, соорудить взрывное устройство, собрать группу из 20 человек», — пояснил собеседник RTVI.

Филатов добавил, что в текущей ситуации, когда идет военная операция, из зоны ее проведения вывозится много оружия. При этом, убежден президент союза «Офицеры группы Альфа», у террористов нет шанса уйти из здания. Он считает, что у нападавших не было цели брать кого-то в заложники.

«Главная цель — нанести наибольший урон. Они что смертники? Они — не смертники. Они хотят уйти с места преступления. Продуманы пути отхода. Наверное, какие-то пути подготовлены: они будут переодеваться, перевоплощаться и уходить. Если кого-то там и удалось блокировать, то, вероятно, они будут нейтрализованы», — заключил он.