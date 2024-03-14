Разработанный депутатами Госдумы от ЛДПР законопроект, разрешающий россиянам защищать свое жилье от посягательств злоумышленников, не имеет шансов быть принятым, заявил Инфо24 бывший спецназовец из «Альфы» Сергей Гончаров.

По его словам, вопрос о границах допустимой самообороны рассматривается не первый десяток лет, и «наше законодательство до сих пор не может определиться, что такое пределы необходимой самообороны». Гончаров утверждает, что российские суды рассматривали множество «коллизий», возникших из-за попыток собственников жилья защититься от грабителей.

«Если человек ворвался в ваш дом и нападает на вас с железной палкой, а вы взяли оружие и в него выстрелили — будете долго разбираться, было ли это пределами необходимой самообороны. По мнению суда, вам надо было тоже взять такую же палку и после этого обороняться», — пояснил ветеран «Альфы».

Гончаров подчеркнул, что для решения вопроса о самообороне в законодательстве для начала должно появиться четкое определение частной собственности и прав граждан на ее защиту. В качестве примера он привел некоторые штаты США, где «никого не волнует, как ты защищаешь свою собственность: к тебе ворвались — стреляй, убивай, режь — и всегда будешь прав».

«Наверное, по этому пути можно идти. Но мы не пойдем», — убежден ветеран спецназа.

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что депутаты Госдумы от ЛДПР разработали поправки в законодательство, призванные защитить россиян от обвинений в действиях, направленных на защиту собственного жилья от преступных посягательств. Законопроект уже направлен на отзыв в правительство.

Поправками в Уголовный кодекс авторы намерены ввести в законодательство принцип «мой дом — моя крепость», поясняется в статье.

Проект предусматривает освобождение от уголовной ответственности граждан за самооборону, предпринятую ими при защите собственности от проникших в жилье преступников, даже если их действия не угрожали жизни хозяина.

Действующие законы обязывают владельца недвижимости практически моментально оценить степень грозящей ему опасности, определить намерения нападающего и действовать исходя из этих выводов. Это, по мнению авторов инициативы, ставит злоумышленника в заведомо более выгодное положение.