В ночь на 29 мая в Ставрополе произошел теракт, в котором погиб ветеран СВО, заместитель мэра города Заур Гурциев. Он являлся участником программы «Время Героев».

О гибели военнослужащего сообщил в Telegram губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Уважаемые земляки! С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы Время Героев Заур Александрович Гурциев. Выражаю

глубокие соболезнования его родным и близким», — написал глава региона.

Владимиров отметил, что в ходе расследования рассматривается версия подготовки теракта «нацистами с Украины». Губернатора добавил, что обстановка в городе спокойная.

Издание News Tracker уточняет, что при взрыве на улице Чехова погибли два человека. По данным СМИ, сработало неизвестно взрывное устройство.