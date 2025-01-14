В водах Вьетнама обнаружен новый вид гигантских ракообразных, похожих на огромных жуков. Их мясо напоминает лобстеров, а из-за формы головы их назвали в честь Дарта Вейдера, говорится в исследовании, опубликованном в журнале ZooKeys.

Гигантские изоподы, или головоногие раки, по внешнему виду напоминают огромных мокриц, могут вырастать до полуметра и весить более килограмма. В последние семь лет изоподы рода Bathynomus стали весьма популярны во Вьетнаме в качестве морских деликатесов, их мясо сравнивают по вкусу с лобстерами. Популярность их привела к возросшим темпам вылова и появлению на рынках Ханоя и Хошимина особо крупных живых особей.

В марте 2022 года ученые из Университета Ханоя получили в распоряжение четыре живых особи и отправили их коллегам в Сингапур. В ходе изучения морфологических особенностей этих ракообразных ученые пришли к выводу, что перед ними оказался новый, ранее не описанный вид, выловленный рыбаками — ему дали название Bathynomus vaderi.

«Вид назвали в честь самого известного из лордов ситхов в «Звездных войнах», Дарта Вейдера, чей шлем напоминает голову нового вида», — говорится в исследовании. Измерения показали, что пойманные особи достигают в длину 32,5 сантиметров и весят более килограмма.

Ученые подчеркивают, что точное местообитание вида установить пока не удалось. «Мы не смогли определить точное место, где B. Vaderi были выловлены, поскольку поставщики и рыбаки лишь указали, что пойманы они в глубоководье близ островов Спратли», — добавили ученые.