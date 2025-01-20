Двух полицейских, у которых в служебной машине умер задержанный, признали виновными в превышении должностных полномочий (п.п. «а, в, г» ч. 3 ст. 286 УК) и приговорили к лишению свободы, сообщается на сайте принимавшего это решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила в Свердловской области.

Максим Онучин получил 4 года и 11 месяцев колонии общего режима, Павел Горшков — пять лет. Кроме того, обоим запретили в течение двух лет после освобождения занимать на госслужбе в правоохранительных органах должности, «связанные с осуществлением функций представителя власти». Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если стороны его не обжалуют.

Подсудимые свою вину не признали. Издание URA.ru отмечает, что на момент вынесения приговора оба полицейских не были уволены со службы — их только отстранили от исполнения служебных обязанностей на время расследования и суда, напомнив удивленным этим местным журналистам о презумпции невиновности.

Смерть Сергея Шамрина

Инцидент, из-за которого было возбуждено дело, произошел 29 января 2023 года, когда 27-летний лейтенант Онучин и 22-летний сержант Горшков выехали по вызову на КПП у входа на территорию психиатрической клиники в Нижнем Тагиле. Их попросили разобраться с 44-летним Сергеем Шамриным, который, будучи нетрезвым, пытался пройти осмотр для отправки на СВО из-за необходимости восстанавливать потерянный военный билет.

В полицию позвонил охранник клиники. Из его показаний следует, что Шамрин сопротивлялся задержанию и не мог самостоятельно сесть в их служебный УАЗ, поэтому Онучин и Горшков погрузили его туда насильно, разместив вниз головой.

«Полицейские зафиксировали задержанного и засунули в служебный автомобиль головой вперед. К моменту приезда к отделу полиции задержанный оказался мертв», — описывается случившееся на сайте суда.

В том же отсеке машины на тот момент находился ранее задержанный ими Максим Соловов. Впоследствии он заявил, что во время поездки Шамрин не шевелился, а только двигал ногами. По словам Соловова, сам он стучал в окошко кабины, чтобы привлечь внимание полицейских, но они не отреагировали.

Совсем иначе события описал коллега Онучина и Горшкова — 25-летний старший сержант Максим Ковайкин, который «командовал и наблюдал» за погрузкой Шамрина в УАЗ. По его словам, задержанный сам залез в служебную машину, но из-за опьянения упал там на пол, высунув ноги на улицу, и начал ими размахивать, поэтому полицейские схватили его и затолкали в отсек.

Там же находилась жена Шамрина Юлия, которая потом поехала за служебным УАЗом к отделу полиции. Она рассказала «Комсомольской правде», что управлявший автомобилем Онучин заталкивал ее мужа в отсек, говоря, что хочет его «проучить», а Горшков «хватал за ноги».

«Когда его доставили к участку и вытащили из машины, он уже весь был синий», — утверждала женщина. Момент, когда после поездки задержанный без признаков жизни лежит на снегу, один из полицейских его тормошит, а женский и мужской голоса за кадром призывают «вызвать реанимацию», был заснят на видео.

В конце концов по требованию свидетелей была вызвана скорая помощь, но реанимационные мероприятия не дали результата, и медики констатировали смерть задержанного. Экспертиза показала, что Шамрин умер от травмы спинного мозга в шейном отделе позвоночника.

«Мы не хотели никому никакого вреда»

На суде по избранию меры пресечения 25 октября Онучин прятал лицо под капюшонам, поворачивался к залу спиной и отказывался отвечать на вопросы следствия. Адвокат от его имени заявил, что «происшествие было неумышленным», и полицейские «не хотели [причинять] никому никакого вреда здоровью и тем более смерти, тем более оказывать давление на кого-либо из людей, прессы и так далее».

Горшков тоже не стал давать показания и отказался разъяснить суду свою позицию по делу. Защита привлекла его мать Ольгу Горшкову, которая охарактеризовала сына как «спокойного, домашнего и жизнерадостного», «отзывчивого и доброго». «Только покуривает вот», — добавила свидетельница, заверив, что готова предоставить квартиру под домашний арест для сына и взять на себя расходы по его содержанию.

Следствие просило отправить обоих обвиняемых в СИЗО, указывая, что в противном случае они могут воспользоваться своим служебным положением и попытаться повлиять на ход дела. Ходатайство было удовлетворено, но потом защита оспорила это решение, и полицейских перевели под домашний арест. Вдова погибшего Шамрина подавала апелляцию, добиваясь их возвращения под стражу, но проиграла.

Странная смерть ключевого свидетеля

В марте 2023 года при странных обстоятельствах был найден мертвым ключевой свидетель по делу — Максим Соловов, который присутствовал при задержании Шамрина, ехал с ним в отдел в отсеке для задержанных и видел, как того извлекли из машины. Труп Соловова нашли в общежитии. «Информация о причинах смерти разнится: по одним данным, он скончался от отека головного мозга, по другим — от отравления», — писало издание 66.ru.

Мать Соловова Любовь заявила журналистам, что не считает смерть сына естественной. «Конечно, ему помогли. Мне показывали бумагу, что у него якобы был отек мозга. Но отек не может развиться за три часа. Ведь Максим ушел из дома в 17:00. В 20:00 его видели на улице. А в 23:00 он уже умер. За три часа такое не могло произойти», — объясняла она журналистам.

Юлия Шамрина перед вынесением приговора заявила, что рассчитывает на максимальный срок лишения свободы для обоих подсудимых — 10 лет. Она также утверждала, что боится за собственную безопасность и своего ребенка, поскольку после случившегося «начались какие-то преследования», и ее «останавливает каждый ДПСник».