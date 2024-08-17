Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов отправился участвовать в боях против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил приморский губернатор Олег Кожемяко.

По его словам, вернувшиеся с передовой бойцы отряда «Тигр» решили отправиться в Курскую область для участия в боях против ВСУ. Кожемяко выразил уверенность, что приморцы «доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой».

«Возглавил дополнительное формирование первый командир “Тигров” — вице-губернатор Сергей Ефремов», — отметил он.

Сергей Ефремов родился 5 августа 1973 года. Он окончил Уссурийское Суворовское военное училище, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, РАНХиГС и Военный институт (управления национальной обороны) Военной академии Генштаба ВС России.

У Ефремова есть опыт военной службы в десантно-штурмовых подразделениях, он работал первым заместителем главы Уссурийского городского округа, был заместителем председателя ДОСААФ России по экономике и финансам.

Ефремов награжден Орденом Мужества и Георгиевским крестом IV степени. После начала боевых действий на Украине он стал командиром добровольческого отряда «Тигр». Ему присвоены звания Героя Приморья и Героя Донецкой народной республики (ДНР).