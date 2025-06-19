Вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров найден мертвым в своем доме с огнестрельным ранением. Об этом сообщает телеграм-канал 78. В правительстве региона подтвердили смерть чиновника без уточнения ее причин.

По данным 78, тело Петрова обнаружили 19 июня в его загородном доме в деревне Юкки Всеволожского района. Следов взлома в доме нет. Предположительно вице-губернатор погиб во время чистки ружья, пишет канал. Ему было 65 лет.

В администрации Ленобласти сообщили, что Петров «скоропостижно скончался», причина смерти в публикации не указана. В правительстве региона вице-губернатора назвали «незаурядным человеком, большим руководителем, настоящим ленинградцем».

«Он много сделал для области, пользовался заслуженным уважением в регионе», — говороится в посте.

Игорь Петров работал в правительстве Ленинградской области с 2016 года, занимал должности управляющего делами, вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства. В декабре 2024-го он был назначен вице-губернатором ― представителем губернатора в Заксобрании региона.

В 2021 году президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Петрова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.