Вице-канцлер Германии Роберт Хабек употребил матерное слово в ходе посвященного климатическим вопросам выступления в Колумбийском университете Нью-Йорка. Он призвал не оставлять проблемы в наследство следующим поколениям, а решать их.

«Решайте [чертовы] проблемы, которые стоят перед нами сейчас», — сказал Хабек, выступая перед студентами (цитата по Der Spiegel).

Политик, одновременно возглавляющий в Германии министерство экономики и проблем климата, раскритиковал США за проводимую ими политику в области защиты климата. «Я не вижу, чтобы США находились на пути к климатической нейтральности», — заявил вице-канцлер ФРГ, добавив, что уровень американских выбросов углекислого газа — один из самых высоких в мире.

По словам Хабека, «политика — это не повторение того, что считалось правильным 30 лет назад», поскольку вынуждена «иметь дело с реальностью — такой, какая она есть».

В 2022 году Хабек призывал сограждан последовать его личному примеру и экономить экоресурсы, реже принимая душ. Он также рекомендовал жителям Германии проводить побольше времени на работе, чтобы днем не тратить ресурсы на отопление своего жилья.

Высказывания Хабека вызвали ажиотаж, на фоне которого канцлер ФРГ Олаф Шольц вынужден был выступить с заявлением о том, что его заместитель выражал исключительно субъективное мнение, а не настаивал на каких-либо общих мерах для всех граждан страны.