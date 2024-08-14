Сейчас настроения в Европе напоминают атмосферу перед Первой мировой войной, только теперь распространяется русофобия, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«В Европе сейчас настроения, напоминающие те, что были перед Первой мировой. Перед каждой мировой войной появляется некая фобия — тогда это была сербофобия, перед Второй мировой — юдофобия, сейчас — русофобия, любое зло по отношению к россиянам разрешено и любая ложь приемлема», — отметил Вулин.

22 июля президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Pink заявил, что западные страны готовятся к военному конфликту с Россией и делают это «быстрее, чем некоторые хотят видеть». По его словам, мир «движется к катастрофе».

«Все это подготовка к войне. Посмотрите, как формируются правительства военного времени, включая Европейскую комиссию. В России не будут разговаривать ни с кем из ЕС, потому что европейские политики видят в России врага», — сказал глава государства.

По словам сербского президента, Запад хотел бы воевать с Россией «дистанционно», через другие страны. Вучич пояснил, что это сейчас происходит на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова сербского лидера, заявил, что продвижение военной инфраструктуры НАТО представляет угрозу для России. По его словам, блок конфронтационно настроенный, он, собственно, заточен под задачи конфронтации, он выполняет свои функции.

28 июля сербские власти торжественно отметили годовщину начала Первой мировой войны на военном корабле, давшем один из первых залпов в 1914 году. Согласно данным историков, в Первую мировую войну Сербия потеряла около трети своего населения и 60% мужчин. Белград был освобожден 1 ноября 1918 года. Памятник в честь русских и сербских воинов — защитников города, погибших в годы Первой мировой войны на рубеже Калемегданской крепости, открыт в сентябре 2014 года.