В Санкт-Петербурге арестовали вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева. Как пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города, его обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК).

Задержание Андреева также подтвердили в «России». «Следствие по данному уголовному делу и задержание фигуранта были инициированы банком. Банк оказывает необходимое содействие следственным органам», — говорится в пресс-релизе кредитной организации.

По данным портала 47news, банкира задержали 5 марта при получении 2 млн рублей. Деньги Андрееву передавали предприниматели, занимающиеся строительством элитного коттеджного поселка рядом с гольф-клубом MillGreek под Всеволожском, уточнила «Фонтанка». Издание утверждает, что «Россия» инвестирует в этот проект — открыта кредитная линия.

По версии следствия, Андреев самостоятельно инициировал историю с инвестициями в проект и убедил предпринимателей ежемесячно платить ему деньги якобы для бесперебойного финансирования застройщика, используя для этого административный ресурс. В итоге за три года топ-менеджер получил около 30 млн рублей от совладельцев зарегистрированной год назад компании «Управление проектами», сообщает «Фонтанка». Речь идет о бизнесменах Николае Нюганене и Евгении Рафаленке, пишет 47news.

Портал отмечает, что Андреев является генеральным директором «АБР Девелопмент» — компании, зарегистрированной год назад и на 100% принадлежащей банку «Россия». Застройщиком коттеджного поселка 47news называет ООО «СЗ Всеволожск». Это инвестиционный проект «России» с кредитной линией. 90% «СЗ Всеволожск» принадлежит «АБР Девелопмент», еще 10% — «Управлению проектами».

Кроме того, «Управление проектами» — руководящий орган «СЗ Всеволожск», который ежемесячно получал от «России» 15 млн рублей за управленческие услуги, сообщает 47news. По данным портала, Игорь Андреев занимал должность гендиректора во всех указанных структурах.

Адвокат Андреева Максим Маценко назвал дело «ошибкой следствия». По его словам, в действиях обвиняемого «нет состава преступления», поскольку «сотрудник банка имеет право занимать руководящие должности в дочерних обществах банка, это не противоречит должностной инструкции». «То, что ему партнеры отдавали деньги, в том числе наличные, мы в этом не видим никакого криминала», — заявил Маценко в беседе с 47news.

Защита просила избрать в качестве меры пресечения для банкира домашний арест, который он мог отбывать в арендованной в Санкт-Петербурге квартире. Кроме того, за Андреева предлагали залог в размере 5 млн рублей. Однако суд отказал защите и заключил его под стражу на два месяца — до 4 мая.