Бывший народный депутат Украины, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал новую статью о ситуации на Украине. RTVI собрал главное из публикации.

— Заявление Зеленского о том, что он не знает, куда делись 200 миллиардов долларов помощи Украине — сенсация. Сенсация не исчезновение большей части суммы, а то, что Зеленский это признал

— Помощь США до Украины не доходила и была изначально огромной ничем не прикрытой коррупционной схемой.

— Зеленский считает, что наступило время переложить вину за распил средств не только на экс-президента США, но и всех «смотрящих» от демократов на Украине, с которыми у него были конфликты.

— Система контроля трат средств США на Украине потерпела крах. Именно поэтому Маск обрушился на USAID.

— Внешнее управление уничтожило Украину как государство — «страну выжали, как лимон». Теперь перед командой Трампа стоит задача, что со всем этим делать.

— Зеленский не должен один отвечать за коррупционные схемы, которые привели к военному конфликту. Он уже начал сдавать участников воровства средств США. Его «явка с повинной» ускорит процесс выявления и осуждения всех виновных в этой схеме.