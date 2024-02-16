Нормальной погоды, которая соответствует климату, нынешней зимой в России было очень мало, такой большой плотности снега не фиксировалось уже несколько десятилетий. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату», — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, в течение зимы частые оттепели сменяются аномальными морозами, но при этом средняя температура за весь период будет около нормы. Синоптик также пояснил, что метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности.

«Так вот плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий», — отметил он.

Ранее Вильфанд говорил, что Москве в четверг, 15 февраля, был сильный снегопад в необычных условиях — высокое давление и низкая температура, которая на 4 градуса ниже нормы. По его словам, днем в пятницу будет от -9 до -5 градусов, что на 2-3 градуса ниже нормы.

Последствия снегопада в столице ликвидировали более 165 тыс. человек, в том числе около 17 тыс. сотрудников столичных инженерных компаний, и 14,5 тысячи единиц коммунальной техники.