В марте ожидается избыток осадков в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа, а также Урала и Сибири, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, дефицит осадков прогнозируется в Сибири и на Дальнем Востоке.

«От западных границ России до Оби прогнозируется количество осадков около нормы, исключение составляют только Мурманская и Архангельская области, здесь избыток осадков», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, избыток осадков будет фиксироваться и на территории от Оби и до восточной границы Сибирского федерального округа.

«То есть это вся Западная Сибирь, Таймыр, большая часть Красноярского края и север Урала», — пояснил он.

Что касается избытка осадков, то, по данным Вильфанда, он коснется тихоокеанского побережья, куда входят Магаданская область, Хабаровский край, Амурская область, Приморский край и Сахалин.

Дефицит осадков возможен на Чукотке, в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и на самом юге Якутии. Метеоролог отметил, что на остальной территории азиатской части страны количество осадков будет около нормы.

«Это фактически вся Якутия и Камчатский край», — добавил он.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 28 февраля, в Москве ожидается +1… +3°C (в Подмосковье —1… 4°C), переменная облачность, местами гололедица.