В июле температурный фон выше среднемноголетних значений будет наблюдаться в Уральском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, всплески жаркой погоды будут фиксироваться со второй декады июля.

Вильфанд пояснил, что в европейской части России распределение температуры демонстрирует, что в целом в июле она будет близка к норме.

«В первой декаде прогнозируется прохладная погода с температурой ниже нормы. Во второй декаде ожидается повышение температуры и всплески жаркой погоды», — отметил научный руководитель центра.

По его словам, температурные значения выше нормы в июле будут фиксироваться практически на всем Урале, в том числе в ЯНАО, ХМАО, Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

Кроме того, показатели выше нормы ожидается на юго-западе Сибири. В Томской, Омской и Новосибирской областях и на Алтайском крае будет жаркая погода с повышенной температурой.

Высокая температура ожидается и на Дальнем Востоке. Отличающаяся от нормы июля температура будет фиксироваться в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, Еврейскую автономной области, а также на южной половине Хабаровского края, всем Приморском крае и на Сахалине.

Также Вильфанд отметил, что в июле прогнозируется дефицитное количество влаги в 11 российских регионах России, при этом избыток ожидается только в пяти субъектах.

Дефицит осадков будет фиксироваться на юге Центрального федерального округа, включая Воронежскую, Белгородскую, Ростовскую области и север Краснодарского края. Кроме того, дефицит ожидается в Оренбургской, Челябинской областях, в ЯНАО и ХМАО.

В центральных районах Красноярского края, на юго-востоке Иркутской области, в Бурятии и на верной части Якутии также прогнозируется дефицит влаги.

По словам синоптика, избыток осадков в июле ожидается в Брянской, Тверской, Смоленской, Новгородской и Псковской областях. На остальной территории России осадки ожидаются в пределах нормы.

В Европе с 30 июня установилась экстремальная жара с прогнозами дальнейшего роста температур. Предупреждения объявили в Испании, Португалии, Италии, Франции, Германии и Великобритании. Ожидается, что пик придется на 2 июля, после чего прогнозируются дожди.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал в соцсети X, что экстремальная жара больше не редкое явление — она стала новой нормой. Также он призвал к борьбе с изменением климата. Глава европейского офиса ВОЗ Ганс Клюге предупредил о рисках для уязвимых групп населения.