Гражданин Казахстана Мажит Алиев приговорен к 11 годам и 3 месяцам колонии за нападение с ножом на российского мотоциклиста Александра Ярцева. Осужденный вначале ударил его локтем, а затем дважды — ножом со спины — потерпевшего спасла лишь мотоэкипировка. После того как родственники нападавшего пришли в больничную палату и стали требовать забрать заявление, расследование взял под личный контроль министр МВД Казахстана. Во время судебного разбирательства Алиев хотя и раскаялся, но свою вину так и не признал.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области рассмотрел дело о нападении на российского мотоциклиста за одно заседание. В пятницу, 31 июля гражданин Казахстана Мажит Алиев был признан виновным в незаконном ношении холодного оружия и в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Как установил суд, в апреле 2025 года, Алиев, находясь на автозаправочной станции в Меркенском районе Казахстана, «незаконно храня при себе холодное оружие в виде ножа», на выходе из помещения АЗС «столкнулся с потерпевшим Ярцевым». После чего, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений и «прямым преступным умыслом на убийство» подошел сзади к Ярцеву и нанес ему два удара ножом, причинив непроникающие ранения «в спину и в правую сторону груди», — говорится в судебном решении.

Суд также отметил, что находящиеся на заправке лица «удержали подсудимого, а потерпевшему удалось скрыться», и таким образом, Алиеву не удалось довести свой преступный умысел до конца «по не зависящим от него обстоятельствам».

Нападение на Александра Яркина произошло 13 апреля этого года на АЗС, расположенном в селе Мерке. Ярцев вместе со своим другом, гражданином Казахстана, на мотоциклах заехали на нее заправится, возвращаясь из Ташкента, где проходил байкерский слет.

Оплатив бензин, выходя из помещения АЗС, Александра задел локтем мужчина — Ярцев на инцидент не отреагировал и направился к своему мотоциклу. Однако неизвестный, вытащив после этого нож, напал на российского мотоциклиста, два раза ударив его сзади — гражданина России спасла мотоэкипировка, которая приняла все удары ножом на себя. Причем напавший, после того как Ярцев смог убежать, решил напасть и на его друга, но тот тоже смог скрыться, рассказывал RTVI, адвокат российского мотоциклиста Закир Асадов.

Происшествие на АЗС вызвало в Казахстане общественный резонанс. Российскому байкеру даже понадобилась охрана, после того как родственники нападавшего пришли к нему палату, требуя забрать заявление. В результате расследование взял под личный контроль министр внутренних дел Казахстана.

Как сообщает пресс-служба суда, во время процесса Мажит Алиев «раскаялся, но свою вину не признал».

Следует отметить, что наказание по статье покушение на убийство из хулиганских побуждений (ч.2 ст.99 УК Республики Казахстан) предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение с конфискацией имущества. Однако суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие у подсудимого несовершеннолетних детей.

В результате Алиев приговорен к 11 годам и 3 месяцам колонии, кроме того, он должен выплатить потерпевшему моральную компенсацию в размере 500 тысяч тенге (около $900) и возместить ему материальный ущерб в размере 1,3 млн тенге ($2400).

Илья Никитин