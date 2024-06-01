Пресненский районный суд Москвы признал несоответствующей действительности и порочащей честь информацию, которую распространял активист, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин об актере Даниле Козловском. Об этом артист сообщил в своем телеграм-канале.

«То, о чем писал Бородин, — неправда. Теперь официально! Вопреки его стараниям грязной ложью создать вокруг меня атмосферу подозрительности и ненависти, вопреки всем трудностям, я продолжаю жить в России. Я никогда и никуда не уезжал», — написал актер.

В соответствии с постановлением суда, Бородин должен будет удалить из своего телеграм-канала сообщения, в которых он приписывал Козловскому действия, которых актер не совершал, и опубликовать текст решения суда под заголовком “Опровержение”.

Бородин также должен будет выплатить Козловскому один рубль в качестве моральной компенсации.

«В случае неповиновения Бородин В.Н. попадет под пристальное внимание судебных приставов, будет ограничен в выездах, и на его имущество, стоимость которого явно на несколько порядков выше суммы, присужденной мне компенсации, рискует оказаться под арестом», — написал Козловский.

Он призвал журналистов проверять распространяемую информацию, которая может «осложнить и даже погубить чью-то жизнь».

«Мне больно наблюдать за масштабной кампанией по уничтожению репутации и созданию совершенно предвзятого общественного мнения вокруг творческих людей. Больно наблюдать, как быстро эта ложь распространяется в пространстве. Это буквально разрушает карьеры талантливых людей, коих в нашей стране к счастью много и которые продолжают в любых обстоятельствах работать, создавать и развивать культуру страны», — отметил артист.

Козловский также высказался по поводу заявленной суммы компенсации.

«От Бородина В.Н. жду положенный мне российским законодательством рубль. При дефиците работы на Родине в привычной и любимой для меня сфере кино и театра- копейка рубль бережет”, — написал актер.

Бородин отреагировал в своем телеграм-канале на слова Козловского.

Глава ФБПК заявил, что не планирует выплачивать актеру рубль, пока они [адвокаты Козловского] «не пройдут все судебные инстанции”.

«Подождите, еще рано так думать, ситуация может развернуться на 240 градусов. То, что вчера суд оставил первое решение в силе, это еще ни о чем не говорит», — заявил общественник.

Бородин также написал, что наблюдает в работе суда «столько нарушений, что можно уволить некоторых без выплаты заработной платы».

При этом, общественник пообещал заплатить Козловскому рубль, «если все инстанции вынесут аналогичное решение».

Виталий Бородин потребовал проверить высказывания Козловского на экстремизм и дискредитацию российской армии в апреле 2023 года. В ответ на это Козловский подал на Бородина иск о защите чести и достоинства, в рамках которого потребовал моральную компенсацию в размере одного рубля.

После обвинений со стороны Бородина несколько спектаклей с участием Козловского отменили, имя убрали из титров фильма “Летучий корабль”, а Министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение на показ сериала “Бар “Один звонок” с участием Козловского.

В сентябре 2023 года пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы сообщила, что иск Козловского был “удовлетворен частично”.