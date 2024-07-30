Нехватка некоторых продуктов в магазинах сети «Пятерочка» в Ярославской области связана с сезонной нехваткой рабочей силы. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе X5 Group (владеет торговыми сетями «Пятерочка» и «Перекресток»).

«В настоящий момент на распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину. Для решения таких локальных проблем мы привлекаем дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов России, где не наблюдается проблем с комплектацией штата», — сообщил Денис Кузнецов, руководитель управления по связям с общественностью X5 Group.

Он заверил, в настоящий момент ретейлер «максимально оперативно» обеспечивает магазины необходимыми товарами и ожидает улучшения ситуации в ближайшее время.

Представитель X5 Group также опроверг информацию Mash о нехватке 1 тысячи рабочих в распределительном центре, откуда производилась отгрузка товаров.

«Всего на распределительном центре в Ярославле работает 550 сотрудников. В настоящий момент он недоукомплектован 7,7% сотрудников, которых мы привлекаем из соседних регионов», — сообщил Кузнецов.

30 июля телеграм-канала Mash сообщил, что с полок в магазинах сети «Пятерочка» в Ярославле, Рыбинске, Коврове, а также в некоторых городах Ивановской и Костромской областей пропали хлеб, крупы, мука, специи и бутылки с питьевой водой. С аналогичными проблемами также столкнулись жители Владимира, сообщают «Владимирские новости».

Mash сопроводил публикацию видео с пустыми полками и связал происходящее с антимигрантскими рейдами, прошедшими в Ярославле. По данным телеграм-канала, после этого в ярославском распределительном центре возникла нехватка сотрудников в количестве около 1 тыс. человек.

76.ru также сообщил, что в некоторых магазинах магазинах сети «Пятерочка» в Ярославле и Рыбинске наблюдается нехватка бутилированной воды. Власти региона подтвердили, что это связано с кадровым проблемами в распределительном центре.

«На РЦ были проблемы с персоналом. Вопрос решается. Срок вхождения в график поставок три недели», — приводит 76.ru комментарий пресс-службы ярославского правительства.

Нехватка рабочих рук возникла после того, как «всех мигрантов из-за того, что они работали незаконно, уволили и отправили на родину», рассказал «Ивановским новостям» сотрудник «Пятерочки» в Ивановской области. По словам собеседника, перебои в поставками продуктов вызваны тем, что товары в регион поступают из распределительного центра в Ярославле, который столкнулся с кадровыми проблемами.