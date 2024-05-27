Основатель сети продуктовых супермаркетов «Жизньмарта» Иван Зайченко признал, что допустил ошибку, пообещав по 1 млн рублей отравившимся едой из сети, так как покупатели теперь облизывают куриные яйца, чтобы заразиться сальмонеллой и получить компенсацию. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Сеть «Жизньмарт» на прошлой неделе столкнулась с массовыми жалобами на отравление готовой едой. В Роспотребнадзор по Свердловской области поступило 18 обращений от покупателей, которые заявили о заболевании острой кишечной инфекцией. После этого представители сети заявили, что выплатят по 1 млн рублей пострадавшим, если будет доказано, что они отравились продукцией, приобретенной в их магазинах.

Основатель «Жизньмарт» 27 мая заявил, что ему начали поступать сообщения о том, что покупатели начали облизывать яйца, чтобы заразиться сальмонеллой и получить обещанный 1 млн руб. По его словам, Роспотребнадзор и больницы «завалены» обращениями об отравлениях продуктами, купленными в сети.

«Неофициально это связывают с обещанной компенсацией в миллион рублей. Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка», — написал Зайченко.

Он также подчеркнул, что сеть собирается выплатить компенсации тем, на кого ссылался Роспотребнадзор, начиная проверки.

«Это 18 человек, и эти списки мы возьмем в самом Роспотребнадзоре. Любые другие обращения под эту выплату не попадут. Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно», — добавил основатель продуктовой сети.