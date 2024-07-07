Владеющая комплексом «Модный сезон» на Охотном ряду в Москве компания «Торговая галерея» собирается подать заявление на банкротство, пишет РБК со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц. Уведомление в этот реестр 2 июля подал гендиректор фирмы, уточнило издание.

На портале «Федресурс» говорится, что с заявлением о банкротстве «Торговая галерея» должна будет обратиться в арбитраж в течение ближайшего месяца. Получить комментарий от самой компании РБК к моменту выхода статьи не удалось.

Торговая галерея «Модный сезон» находится возле Кремля и занимает площадь около 41 тыс. кв. метров. В число ее арендаторов входят «Стокманн», Императорский фарфоровый завод, Liu Jo, Boggi, Escada и другие ритейлеры.

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин и его отец Юрий купили «Модный сезон» у структур Сулеймана Керимова в 2015 году вместе с расположенной в том же здании пятизвездочной гостиницей Four Seasons Hotel Moscow на 180 номеров общей площадью около 34,7 тыс. кв. метров.

Сейчас «Торговой галереей», по данным СПАРК, владеет кипрская Iolernico Investments Limited, а отелем Four Seasons — Cabobelar Holdings Limited, их конечные бенефициары неизвестны.

Судя по данным «Федресурса», «Торговая галерея» планирует подать на банкротства из-за обстоятельств, осложнивших ее хозяйственную деятельность — управление недвижимостью и ее сдачу в аренду.

В частности, 3 апреля по решению Мещанского районного суда Москвы помещения «Модного сезона» и Four Seasons были арестованы. В начале июня тот же суд ограничил «Торговую галерею» в правах владения имуществом и его использования, а потом передал эти права судебному приставу-исполнителю.

На официальном портале судов общей юрисдикции Москвы указано, что истцом в деле против компании является глава отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) А.А. Васильев, который просит обратить имущество Алексея Хотина в доход государства по закону о соответствии доходов и расходов лиц, занимающих госдолжности.

Рассмотрение дела по существу должно начаться 8 августа, но в начале июня ФССП сообщила, что по предыдущему решению суда обратила часть Four Seasons Hotel Moscow и «Модного сезона» в доход государства.

Васильев подал иски об изъятии активов примерно 50 других структур, связанных с Хотиным. В совокупности на балансе этих компаний находится свыше 1,5 млн кв. метров офисных и торговых помещений в Москве. Основная часть их активов арестована по требованию Генпрокуратуры еще в конце 2022 года.

Представляющий интересы Хотина адвокат Павел Хлюстов заявил РБК, что отель и торговая галерея не являются собственностью бизнесмена, а меры в отношении «Торговой галереи» пока приняты только обеспечительные.

Неназванный источник издания, напротив, утверждает, что активы были принудительно переданы на ответственное хранение аффилированной с Росимуществом компании «Управление недвижимостью». Соответственно, по его словам, эти обеспечительные меры фактически лишили «Торговую галерею» возможности нормально вести коммерческую деятельность и могут спровоцировать ее банкротство.

Опрошенные РБК юристы считают, что компания могла заявление на банкротство, чтобы продолжить предпринимательскую деятельность. Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков пояснил, что после начала процедуры банкротства компания сможет вновь заняться коммерцией для «сохранения или увеличения стоимости конкурсной массы при разумных соразмерных затратах». По его словам, арест активов с ограничением права пользования ими в результате удешевит их стоимость при продаже на торгах.

Партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев напомнил, что при невозможности вести хозяйственную деятельность из-за взыскания имущества или неспособности исполнить финансовые обязательства по той же причине руководитель юрлица обязан подать на банкротство. По словам юриста, публикация заявления «Торговой галереи» на «Федресурсе» фактически является предупреждением для арендаторов «Модного сезона».