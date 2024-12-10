Решение Арбитражного суда Москвы о передаче в госсобственность велотрека «Крылатское», построенного к Олимпиаде-1980, «незаконное и необоснованное». Об этом заявили RTVI в пресс-службе Московской федерации профсоюзов (МФП), которая намерена его обжаловать.

«Решение Арбитражного суда города Москвы <…> об удовлетворении иска об истребовании зданий велотрека является незаконным и необоснованным. 4 декабря 2024 года была оглашена резолютивная часть этого решения. После изготовления данного решения в полном объеме станут известны мотивы, послужившие основанием для его вынесения. В связи с этим МФП воздержится от комментариев. МФП намерена оспаривать данное решение», — заявили RTVI в МФП.

Иск в арбитраж в июне подала Генпрокуратура. В ее заявлении говорилось, что пять нежилых зданий комплекса велотрека общей площадью около 43 тыс. кв. м, построенных к Олимпиаде 1980 года на западе Москвы, незаконно находились во владении спортцентра профсоюзов «Крылатское». Свои претензии ведомство аргументировало тем, что комплекс строился на государственные средства.

Представители ответчика на суде указывали, что строительство велотрека заказывали и оплачивали профсоюзы, которые впоследствии держали этот объект на своем балансе и эксплуатировали. Спорткомплекс «ни одного дня не находился в собственности государства», подчеркивали в федерации. Сейчас на его территории находится гостиница «Крылатское».

Московский арбитраж встал на сторону Генпрокуратуры, приняв во внимание тот факт, что велотрек вошел в регистр профсоюзного имущества только в 1992 году по решению правительства Москвы, а права собственности на этот объект профсоюзы зарегистрировали только в 1999 году.

Что известно о велотреке в Крылатском и какова его дальнейшая судьба

Крытый велотрек в Крылатском стал первым сооружением такого типа на территории всего Советского Союза. Проект разрабатывался в Московском научно-исследовательском и проектном институте объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения целой командой архитекторов и инженеров-технологов.

Здание спроектировано в форме эллипса, длина осей которого составляет 138 и 168 м соответственно, а с высоты птичьего полета напоминает огромную бабочку. Под его крышей могли бы поместиться два футбольных поля. Протяженность трековых дорожек комплекса достигает 333,3 м, а ширина — 10 м, для максимальной быстроходности они были покрыты древесиной сибирской лиственницы.

За время существования велотрека на них было установлено более 200 мировых рекордов, его геометрия позволяет развивать скорость до 90 км/час. На момент строительства комплекса это был самый быстрый велотрек в мире.

Столичная мэрия почти 20 лет судилась с собственниками велотрека и летом 2023 года «окончательно выиграла», сообщалось в репортаже в программе «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия-1». Бывший владелец объекта оспаривать иск не стал.

Бывший муниципальный депутат района Крылатское Роман Мирошниченко допускал, что если уничтожить деревья, выкосить суходольный луг, а потом провести экологическое обследование, то появится перспектива вывода земли, ставшей предметом судебного спора, из особо охраняемых территорий и ее дальнейшей застройки.

В то же время гендиректор «Лата Трэк» Адам Эльдарханов заявил, что ему достоверно известно, что вместо спортивных объектов не будет возводится жилых или коммерческих комплексов.