Президент России Владимир Путин обновил состав Совета безопасности, исключив из него нового первого зампредседателя Совета федерации Владимира Якушева и добавив четырех новых членов. Это следует из указа президента, опубликованного на портале правовых актов.

Согласно документу, в состав Совбеза вошли:

помощник президента Алексей Дюмин,

начальник Главного управления специальных программ (ГУСП) Александр Линец,

первый зампред правительства Денис Мантуров,

руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Указ об их включении в состав Совбеза был подписан президентом России 30 сентября. Также глава государства продлил срок полномочий заместителя секретаря Совбеза Александра Гребенкина до 13 октября 2025 года.

24 сентября Владимир Путин освободил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. На следующий день, 25 сентября, Якушев был избран первым зампредседателя Совфеда. Также его наделили полномочиями сенатора от Тюменской области. Его кандидатуру поддержали все 155 сенаторов.

Летом 2024 года Якушева назначили врио секретаря Генсовета «Единой России». Кроме того, с 2020 года он был полпредом президента в Уральском федеральном округе. До этого Якушев занимал должность губернатора Тюменской области.