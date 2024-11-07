Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов в специальном интервью RTVI прокомментировал скандал вокруг запрета на ношение религиозной одежды в школах Владимирской области. Он призвал вернуться к школьной форме, как было во времена СССР.

«Когда один депутат «Единой России» с Кавказа звонит телеведущему, депутату из «Единой России», и угрожает ему по поводу вот этого владимирского инцидента… Согласитесь, есть столица Древней Руси, город Владимир. Город и область, где 95% русского населения. Ну, почему там должны внедряться обычаи, которые свойственны национальным республикам?» — сказал Обухов.

По мнению депутата, система образования должна быть светской.

«Вообще нужно вернуться к старой советской школьной форме. Нет ничего страшнее в подростковом, в детском коллективе, чем имущественное или какое-либо неравенство», — считает он.

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области 25 октября опубликовало приказ, согласно которому в школах региона не допускается ношение «одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося», в том числе хиджабов и никабов.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов 29 октября сообщил, что чеченские парламентарии обсудили этот запрет с коллегой от Владимирской области Игорем Игошиным. По словам Делимханова, итогом беседы стало «решение совместными усилиями добиться отмены провокационного приказа». Помощница Игошина говорила «Подъему», что они не комментируют ситуацию.

Член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев из-за решения о запрете хиджабов в школах назвал власти Владимирской области «идиотами», после чего другой депутат-единоросс Евгений Попов в своей программе «60 минут» назвал его «хайпожором». Позже Попов сообщил, что Хамзаев звонил и угрожал ему.