Во Владимирской области члена Совета народных депутатов Собинского муниципального округа арестовали по подозрению в мошенничестве и использовании рабского труда. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Имя депутата не называется. По данным источников «Зебра ТВ», речь идет о Николае Малышеве, избранном в Совет депутатов от «Единой России». По версии следствия, мужчина и его сообщники в период с июля по октябрь обманным путем похитили с банковского счета участника военной операции на Украине более 1 млн рублей.

Кроме того, с февраля 2022 года по октябрь 2024-го подозреваемые незаконно удерживали на принадлежащей депутату автомойке трех мужчин, применяли к ним насилие и заставляли бесплатно работать, а также выполнять поручения в любое время суток.

Двух членов преступной группы арестовали, в отношении третьего решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи допросили потерпевших и свидетелей, осмотрели место происшествия. Во время обысков у подозреваемых изъяли оружие, деньги, банковские карты и компьютерную технику.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и об использовании рабского труда в отношении двух или более лиц с применением насилия или с угрозой его применения, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 127.2 УК).

24 октября в Ростовской области арестовали жителя Азова по обвинению в использовании рабского труда. По данным СК, нескольких жителей региона удерживали на ферме в поселке Слава Труда и ежедневно отправляли на тяжелые работы в полях. Денег им не платили, они работали за еду.

Видео освобождения пятерых человек публиковало волонтерское движение по борьбе с современным рабством «Альтернатива». Один из удерживаемых мужчин смог связаться с родными по случайно найденному телефону и попросил о помощи. Освобожденные рассказали, что попали на ферму, согласившись на предложения о работе. Некоторых мужчин, по их словам, привезли в поселок в состоянии алкогольного опьянения.

Люди спали на полу и работали по 12-14 часов в день. По словам одного из мужчин, на завтрак им давали два куска хлеба и «полбанки чая», в обед кормили бутербродами с дешевой колбасой или сосисками, на ужин были борщ или каша. У пленников отобрали средства связи, паспорта и банковские карты.

«По словам “работников”, к концу летнего сезона контролировать их почти перестали, как и избивать за непослушание. Многие смогли сбежать самостоятельно, а кто-то продолжал ждать обещанную зарплату, также там оказались и те, чей паспорт сейчас крайне сложно восстановить, люди с военным прошлым», — сообщили в «Альтернативе».

По делу об использовании рабского труда арестован житель Азова Радж Лиманский, пишет Don Mash. По данным телеграм-канала, он привлекался по статье о похищении человека, был объявлен в федеральный розыск и скрывался от следствия.