Правительство индонезийской провинции Бали выпустило циркуляр с новыми правилами для иностранных туристов. Об этом сообщило агентство Antara.

Согласно новым правилам, иностранцы, находясь на острове, должны носить скромную и уместную одежду при посещении религиозных объектов, достопримечательностей и общественных мест и вести себя подобающе.

Также необходимо ответственно относиться к управлению автомобилем, иметь международные права, не превышать установленную пассажировместимость транспортных средств, не управлять ими в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а при езде на мотоцикле обязательно надевать шлем.

В циркуляре также указано, что туристы должны пользоваться услугами лицензированных гидов, которые знакомы с местными традициями и обычаями.

Согласно циркуляру, на острове также нельзя сквернословить, заниматься предпринимательством и работать неофициально. Также запрещено разбрасывать мусор, в том числе одноразовый пластик.

Кроме того, иностранцы должны обращаться в официальные обменные пункты для валютных операций, а при платежах использовать только местную валюту.

Еще одно нововведение — обязательный туристический сбор в размере 150 тыс. рупий (около $10), который должен быть уплачен каждым иностранцем во время пребывания на Бали.

Губернатор Бали Ваян Костер предупредил, что нарушившие правила посещения провинции туристы понесут суровое наказание в соответствии с местным законодательством. Для местных жителей организовали отдельную телефонную линию, по которой они смогут сообщать в полицию о неподобающем поведении иностранцев.