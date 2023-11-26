Чешские компании с октября 2023 года начали импортировать в республику российский газ, его доля к концу месяца составила 1,2% от общего объема поставок за текущий год. Об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

По словам министра, стране не нужны поставки российского газа, поскольку она уже и без него накопила запасы на предстоящую зиму.

«На этой неделе из ежемесячных данных управления по регулированию энергетики мы узнали, что, несмотря на это, с октября некоторые торговые фирмы начали поставлять нам газ из России», — написал Сикела в соцсети X (бывший Twitter).

Он отметил, что по состоянию на конец октября российский газ составил 1,2% в общем объеме поставок за 2023 год.

Министр напомнил, что импорт российского газа в ЕС не подпадает под санкции, поскольку некоторые страны пока не могут без него обойтись. Вместе с тем, по мнению министра, следовало бы информировать конечных потребителей, если они берут газ у поставщиков, закупающих российское топливо.

«Эта ситуация не меняет того факта, что мы окончательно избавились от зависимости от российского газа. В свете последних событий необходимо рассмотреть вопрос о том, вводить ли ограничительные меры на национальном уровне или продолжать координировать наши действия по всему ЕС», — добавил Сикела.

Несмотря на такое заявление министра, главный экономист Trinity Bank и бывший член Национального экономического совета Лукаш Кованда заявляет, что до 40% импортируемого Чехией газа имеет российское происхождение. Как отмечает местный портал echo24.cz, эксперт ссылается на данные Eustream и Bloomberg.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в марте заверила, что зависимость Европы от поставок российских нефти и газа осталась «в прошлом». В частности, от поставок энергоносителей из России полностью отказалась Германия.

«Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев. Нам вместе удалось это компенсировать за счет напряженной работы. Разумеется, помогли хорошие друзья, такие как США и Норвегия, которые поддержали нас поставками сжиженного и трубного газа», — рассказывала фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ноябре говорил, что европейские страны, которые заявляют об отказе от российского газа, все равно продолжают его получать.

Тогда же Bloomberg и The Wall Street Journal (WSJ) утверждали, что западные санкции не смогли оказать сильного влияния на ключевые отрасли российской экономики, а привели лишь к ограниченному воздействию. В частности, в материале WSJ отмечалось, что большую поддержку Москве оказывают Китай и Индия, которые покупают у нее сырье и продают свои товары.

The Telegraph со ссылкой на Евростат сообщал, что Евросоюз оказался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа (СПГ) по итогам первых девяти месяцев 2023 года. Несмотря на обещание отказаться от топлива из России, Испания и Франция стали вторым и третьим крупнейшими покупателями СПГ после Китая. Всего за январь-сентябрь 2023 года страны ЕС закупили у России сжиженный газ на сумму 6,1 млрд евро, отмечалось в материале.