В воскресенье, 21 января, подвергся обстрелу рынок в микрорайоне Текстильщик в Донецке. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале о 18 погибших и 13 раненых.

Обновление. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что число погибших в результате обстрела ВСУ рынка в Донецке увеличилось до 25 человек.

«Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно. На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется, ведется поиск фрагментов вооружения», ― сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Кулемзин сообщил, что снаряды ВСУ упали в оживленном месте микрорайона Текстильщик, где находятся торговые ряды и магазины.

Как передает корреспондент РИА Новости, по микрорайону было выпущено не менее шести снарядов калибром 155-мм. Телеграм-канал Mash утверждает, что удар был нанесен по рынку «Меркурий» ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО).

«Mash на Донбассе» пишет, что по Кировскому району было выпущено 12 снарядов калибром 155 мм, из них три ― по рынку.

Одно из попаданий пришлось в магазин бытовой техники, когда там находились покупатели, сообщил корреспондент РИА Новости. По словам сотрудника магазина, одного человека ранило мелкими осколками в шею. В самом здании пробита крыша и поврежден фасад.

Кроме того, в Куйбышевском районе Донецка украинский беспилотник сбросил боеприпас на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на сетях теплоснабжения, рассказал Кулемзин. Экскаваторщик получил ранение, экскаватор сгорел.