Власти Свердловской области решили в 2024 году отказаться от традиционного первомайского шествия, пишет газета «Уральский рабочий» со ссылкой на Департамент информационной политики регионального правительства.

В сообщении поясняется, что массовые мероприятия по случаю Дня труда и Дня Победы будут проводиться только «на объектах и площадках, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности». Соответствующее распоряжение издал глава области Евгений Куйвашев.

Его заместитель Олег Чемезов отметил, что вопросы безопасности очень важны и сейчас являются приоритетными для организаторов любых массовых мероприятий, в особенности «исторически значимых».

«При их планировании прошу обратить внимание на необходимость обеспечить безопасность всех участников на всех этапах их подготовки и проведения праздников», — подчеркнул вице-губернатор.

При этом парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге планируется проводить в традиционном формате. Начальник отделения организационно-планового отдела управления боевой подготовки Центрального военного округа майор Евгений Колташов уточнил, что в нем будут задействованы более 2 тысяч человек и 45 единиц военной техники.

Что касается акции «Бессмертный полк», то формат ее проведения в 2024 году будет определено оргкомитетом в ближайшее время, добавили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Судя по всему, первомайских демонстраций не будет и в Якутии: региональной Федерации профсоюзов рекомендовано не проводить массовые мероприятия во всех улусах республики «в целях обеспечения антитеррористической безопасности». Соответствующее постановление выпустил руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов.

В документе говорится, что главы районов должны организовать празднование Дня труда в рабочих коллективах — провести субботники, благотворительные и патриотические акции. Трансляцию с этих мероприятий по поручению Михайлова будет вести республиканская телерадиокомпания.

Ранее телеграм-канал «Пряная Якутия» уже анонсировал замену первомайского шествия в Якутске на праздничную программу, которая пройдет на городских площадях. Первомайские демонстрации в Якутии не проводились с 2019 года: потом их отменяли из-за пандемии коронавируса, а в 2023 году — на фоне повышенного уровня террористической опасности.