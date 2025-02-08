Прокуратура Германии принимает меры в отношении находящегося под санкциями российского миллиардера Романа Абрамовича, пишет немецкое издание Der Spiegel. В центре внимания следователей оказались вилла в Гармиш-Партенкирхене, два Bugatti, Mercedes и Lamborghini.

Следователи ФРГ «все больше интересуются» Абрамовичем — в частности, по данным Spiegel, несколько месяцев назад в Баден-Вюртемберге были «заморожены» четыре предположительно принадлежащих ему автомобиля класса люкс: теперь их больше нельзя продать, сдать в аренду или обременить кредитом.

Это два Bugatti Chiron, Lamborghini Reventón и Mercedes CLK GTR, которые хранятся в специализированной компании по продаже старинных и спортивных автомобилей в Оберзульме (Баден-Вюртемберг). Их общая стоимость оценивается в несколько миллионов евро. До сих пор об этой «заморозке» не сообщалось.

Spiegel утверждает, что следователи из Федерального управления уголовной полиции и Центрального управления по обеспечению соблюдения санкций в Гармиш-Партенкирхене (Бавария) несколько раз обыскивали загородную виллу и конфисковали несколько находившихся там произведений искусства «в качестве доказательств».

Адвокат Абрамовича при этом заявил немецким журналистам, что его клиент не является конечным владельцем виллы и роскошных автомобилей, о которых идет речь, хотя на момент введения европейских санкций в отношении миллиардера ситуация была иной.

При этом, подчеркивает Spiegel, «нарушений каких-либо правил или законов не имеется». По запросу прокуратура Франкфурта-на-Майне подтвердила, что проводит расследование «в отношении 58-летнего предпринимателя из Российской Федерации» по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного Законом о внешней торговле.

Вилла на востоке баварского альпийского города известна в округе как Leitenschlössl, она была построена в конце XIX века для богатого мюнхенского химика. Местные жители рассказали журналистам, что предположительно «время от времени» видели там Абрамовича, его родных и других гостей из России.

В 2005 году тогдашний мэр Гармиш-Партенкирхена с гордостью объявил, что Абрамовч официально стал жителем города. «Мы точно знаем, что он купил недвижимость через одну из своих компаний», — заявил градоначальник, который даже сфотографировался перед виллой для местной газеты.

В земельном реестре в качестве владельца зарегистрирована лихтенштейнская компания Parados Limited, но следователи Федерального управления уголовной полиции, как утверждает Spiegel, подозревают, что находящийся под санкциями миллиардер «осуществляет экономический контроль» над этой собственностью.

Адвокат Абрамовича отрицает это. Если вилла действительно является частью активов российского бизнесмена, он должен был уведомить об этом власти Германии, когда Евросоюз ввел протв него санкции. Если такое уведомление не поступило, предполагает Spiegel, то как раз это и могло стать поводом для расследования прокуратуры Франкфурта.

Кроме того, по данным газеты, следователи подзревают, что была «нарушена обязанность по предоставлению отчетности об активах Deutsche Bundesbank и Федеральному ведомству по экономическим вопросам и экспортному контролю». В случае признания вины в этом нарушении законодательство ФРГ предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 1 года или штраф.