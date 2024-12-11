Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект, вводящий наказание на срок до пяти лет лишения свободы за проведение в России следственных действий иностранцами, если в них не участвуют российские структуры. «За» проголосовали 397 парламентариев, передает корреспондент RTVI.

В нынешней редакции Уголовного кодекса есть статья о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294 УК). Депутаты по главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым предложили внести в Уголовный кодекс новую статью 294.1 (незаконное осуществление следственных, иных процессуальных действий и оперативно-разыскных мероприятий на территории Российской Федерации).

Согласно законопроекту, уголовная ответственность вводится для «иностранных должностных лиц», а также «должностных лиц публичной международной организации (международного органа)». Фигурантам таких дел будет грозить наказание в виде штрафа до 2 млн рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Во время обсуждения законопроекта депутат Госдумы Эрнест Валеев отметил, что Международный уголовный суд, а также судебные органы недружественных государств осуществляют сбор доказательств о якобы преступлениях, совершенных российскими военнослужащими и должностными лицами в рамках боевых действий на Украине.

«Участились факты, когда иностранные должностные лица, должностные лица международных организаций пытаются в одностороннем порядке проводить нелегитимно сбор доказательств, включая электронные меры и получение других сведений», — сказал он.

Авторы законопроекта обратили внимание на то, что наказание за такое преступление предусмотрено и в законодательствах других стран. Например, согласно Уголовному кодексу Швейцарии, лицо, осуществляющее без надлежащего разрешения действия, которыми наделен уполномоченный орган или должностное лицо, в интересах иностранного государства, наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом.

В американском законодательстве указано, что лицо, действующее в США в качестве агента иностранного правительства (в том числе по линии правоохранительных и судебных органов) без предварительного уведомления генпрокурора, может быть приговорено к наказанию в виде штрафа и (или) лишению свободы на срок до 10 лет.