Утром 15 февраля на территории всех регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о работе ПВО. О взрывах также сообщили власти Днепра, Львова и Запорожья.

Кличко призвал жителей Киева не покидать укрытия и сообщил о взрывах в городе. По данным Киевской городской военной администрации, воздушная тревога в столице длилась более 2 часов.

«По оперативной информации — в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме», — говорится в сообщении администрации.

Глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил об ударе по объекту инфраструктуры. По его словам, один человек пострадал.

В телеграм-канале мэра Львова Андрея Садового также говорится о «попаданиях по городу». «По предварительной информации, в нескольких домах Львова по улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет. Угроза до сих пор актуальна», — написал он.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий позже уточнил, что двум пострадавшим была оказана помощь на месте, еще одного мужчину госпитализировали с гематомой надбровной доли.

Об атаке на объекты инфраструктуры сообщил и глава Днепропетровской области Сергей Лысак. По его словам, пострадавших нет.

Минобороны России пока не комментировало информацию о взрывах в украинских городах. Представители ведомства неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.