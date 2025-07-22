Госдепартамент сообщил, что китайское правительство запретило федеральному служащему из Бюро по патентам и товарным знакам США, приехавшему в КНР с личным визитом, покинуть страну. Это первый случай, когда Пекин не выпускает сотрудника американского правительства.

«Мы очень внимательно следим за этим делом и взаимодействуем с китайскими властями, чтобы урегулировать ситуацию как можно скорее», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

В Пекине пока подтвердили только факт «запрета на выезд» высокопоставленной сотруднице банка Wells Fargo Чэньюэ Мао, которая тоже является гражданкой США. Она причастна к уголовному делу, расследование которого ведет китайская сторона, и обязана сотрудничать со следствием, пояснили в МИД КНР. Руководство Wells Fargo уже запретило всем своим сотрудникам ездить в Китай, пока ситуация не будет урегулирована.

«Чэньюэ Мао является фигурантом уголовного дела, которое в настоящее время расследуют правоохранительные органы Китая, и в соответствии с законом на нее распространяются ограничения на выезд», — заявил представитель МИД Китая Го Цзякунь.

Отвечая на вопрос о запрете на выезд второму американцу, дипломат заявил, что у него «нет подробностей» по этому делу.

Британская The Guardian поясняет, что спорный механизм запрета на выезд применяется китайским правительством, чтобы помешать гражданам страны и иностранцам покинуть КНР по разным причинам — от уголовных расследований до неурегулированных гражданских споров, а также используется как инструмент давления в дипломатических спорах.

По какой именно причине запрещен выезд федеральному служащему США, неизвестно. Но газета Washington Post ранее писала, что этому человеку, чье имя не разглашается, вменили в вину утаивание работы в американском госучреждении при подаче заявки на визу. Кроме того, сообщается, что этот американец ранее служил в армии США.

В отчете Safeguard Defenders за 2023 год указано, что после прихода к власти Си Цзиньпина в 2012 году «Китай расширил правовые рамки запретов на выезд и все чаще применяет их, иногда без законных оснований», — в частности, против активистов и журналистов, включая иностранных корреспондентов, а также членов семей лиц, представляющих интерес для китайского правительства.

Guardian приводит в пример брата и сестру Виктора и Синтию Лю, которых три года не выпускали из Китая, хотя им не были предъявлены обвинения в уголовных преступлениях. Власти КНР отказывали им в разрешении на выезд до 2019 года, поскольку их отец, бывший банковский служащий Лю Чанмин, был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве.